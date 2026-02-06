Ngày 6/2: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/2) tiếp tục giảm thêm 800 - 900 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống vùng thấp nhất trong hơn một tháng qua. Trong khi đó, giá tiêu gần như không có biến động. Mặt bằng chung duy trì trong khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm thêm 800 - 900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê nội địa tiếp tục lao dốc theo thị trường thế giới

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục giảm thêm 800 - 900 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống vùng thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Tại Đắk Nông, giá thu mua giảm mạnh 900 đồng/kg còn 94.800 đồng/kg dù vậy vẫn là mức cao nhất khu vực. Gia Lai ghi nhận 94.600 đồng/kg sau khi hạ cùng biên độ, trong khi Lâm Đồng lùi về 93.800 đồng/kg, tiếp tục là địa phương thấp nhất thị trường. Riêng Đắk Lắk giảm nhẹ hơn, khoảng 800 đồng/kg, hiện giao dịch quanh 94.700 đồng/kg.

Theo các đại lý thu mua, tâm lý thị trường đang khá thận trọng. Nhiều hộ trồng cà phê đã tranh thủ bán ra trong giai đoạn giá vượt 100.000 đồng/kg trước đó, khiến lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên đúng thời điểm giá thế giới suy yếu mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp đà giảm mạnh. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,28%, xuống chỉ còn 3.761 USD/tấn, mức thấp nhất trong khoảng 6 tuần. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng lùi về 3.689 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm sâu hơn với mức mất 2,65%, xuống 308,65 US cent/pound, chính thức chạm đáy thấp nhất trong 6 tháng. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tiếp tục rơi xuống dưới mốc tâm lý 300 US cent/pound.

Giá tiêu giữ vững ở ngưỡng cao

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay gần như không có biến động so với phiên trước. Mặt bằng chung duy trì trong khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg, phản ánh tâm lý găm hàng vẫn khá rõ rệt trong dân.

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục giữ mức cao nhất thị trường với 151.000 đồng/kg. Gia Lai duy trì quanh mốc 149.000 đồng/kg. Ở Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai cũng phổ biến 149.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, lượng hàng đưa ra thị trường hiện vẫn ở mức vừa phải. Phần lớn nông dân chưa vội bán mạnh khi giá đang đứng ở vùng cao nhất nhiều năm trở lại đây, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì nhu cầu thu mua ổn định để phục vụ đơn hàng đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia trong phiên gần nhất nhích nhẹ lên 6.740 USD/tấn, phản ánh tâm lý thị trường tương đối tích cực tại khu vực Đông Nam Á.

Ngược lại, tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm về 6.100 USD/tấn sau một nhịp điều chỉnh kỹ thuật, trong khi Malaysia tiếp tục giữ mức chào bán cao nhất thị trường ở khoảng 9.000 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong biên độ 6.400 - 6.600 USD/tấn cho các chủng loại phổ biến. Giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng nhẹ lên 9.275 USD/tấn, còn tại Việt Nam và Malaysia tiếp tục duy trì lần lượt quanh 9.150 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.