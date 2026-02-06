Ngày 6/2: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/2) đảo chiều giảm mạnh sau phiên phục hồi trước đó. Trong nước, giá bạc giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.524.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.554.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch quanh mức 73,57 USD/ounce, giảm mạnh 14,04 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.944.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.035.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.524.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.554.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.526.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.559.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.054.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.060.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 6/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.524.000 2.554.000 2.526.000 2.559.000 1 kg 67.300.000 68.098.000 67.352.000 68.249.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.531.000 2.562.000 2.533.000 2.564.000 1 kg 67.506.000 68.310.000 67.548.000 68.361.000

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao dịch quanh mức 73,57 USD/ounce, giảm mạnh 14,04 USD so với sáng 5/2, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Trái với diễn biến của bạc, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi lực mua đều đặn từ các ngân hàng trung ương, qua đó duy trì nền tảng giá ổn định hơn. Trong khi đó, bạc chủ yếu hấp dẫn dòng vốn đầu cơ nhờ mặt bằng giá thấp và biên lợi nhuận ngắn hạn cao, song cũng vì vậy mà dễ đối mặt với làn sóng bán tháo khi tâm lý thị trường đảo chiều.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, tính chất này khiến bạc thường ghi nhận những biến động mạnh, tăng nhanh trong giai đoạn thị trường hưng phấn nhưng cũng sụt giảm sâu khi bước vào chu kỳ điều chỉnh, đặc biệt tiềm ẩn rủi ro đối với các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao.

Ông Hyerczyk cho biết, trong nhịp điều chỉnh gần đây, cả vàng và bạc đều lùi về các vùng giá then chốt nhằm tìm kiếm lực hỗ trợ. Giá bạc có thời điểm giảm xuống 71,31 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ, trong khi khu vực từ khoảng 74 - 84 USD/ounce được đánh giá là vùng hỗ trợ quan trọng, trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn vẫn chịu áp lực giảm.

Cũng theo vị chuyên gia này, dù vàng và bạc thường có xu hướng biến động cùng chiều, song mức độ và tốc độ tăng giảm giữa hai kim loại là không tương đồng. Với các điều kiện hiện tại, kỳ vọng giá bạc sớm quay lại đỉnh 121,67 USD/ounce được cho là chưa phù hợp với diễn biến thị trường.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 6/2/2026: