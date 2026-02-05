(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 5/2, liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó, giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 35 đồng/lít- 280 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.439 đồng/lít, tăng 100 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 441 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 18.880 đồng/lít, tăng 35 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diezen 0.05S không cao hơn 18.453 đồng/lít, tăng 280 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 18.390 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.150 đồng/kg, tăng 517 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 29/1/2026 - 4/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 3; đồng USD tăng giá; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Từ 15h chiều 5/2, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 29/01/2026 và kỳ điều hành ngày 5/02/2026 là: 72,426 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,958 USD/thùng, tương đương tăng 1,34%); 74,246 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,664 USD/thùng, tương đương tăng 0,90%); 86,586 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,782 USD/thùng, tương đương tăng 2,10%); 87,314 USD/thùng dầu diezen 0,05S (tăng 2,160 USD/thùng, tương đương tăng 2,54%); 410,444 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 20,778USD/tấn, tương đương tăng 5,33%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.