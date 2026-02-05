Ngày 5/2: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng tại cả ba miền

|Giá heo hơi hôm nay hạ nhiệt trên toàn quốc. Ảnh tư liệu
Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, đưa mặt bằng giá phổ biến về mốc 75.000 - 76.000 đồng/kg.
Cụ thể, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg.
Giá heo tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Lào Cai cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại các địa phương này về 76.000 đồng/kg.
Các địa phương còn lại giữ giá ổn định. Trong đó, Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên duy trì mức 76.000 đồng/kg; Cao Bằng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 77.000 đồng/kg; Điện Biên giữ mức 76.000 đồng/kg.
Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg.
Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng giảm, với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg tại phần lớn địa phương.
Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg; Hà Tĩnh giữ mức 74.000 đồng/kg; Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng về 75.000 đồng/kg; Lâm Đồng giảm xuống còn 76.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Quảng Trị giữ giá thu mua ở mức 76.000 đồng/kg; Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục ổn định ở mức 75.000 đồng/kg.
Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay ghi nhận thêm các điểm giảm 1.000 đồng/kg, khiến mặt bằng giá tiếp tục đi xuống.
Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 76.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cần Thơ cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 75.000 đồng/kg và 73.000 đồng/kg. An Giang giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 73.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Tây Ninh vẫn giữ giá 76.000 đồng/kg; Vĩnh Long duy trì mức 73.000 đồng/kg; Cà Mau tiếp tục ổn định ở mức thấp nhất khu vực là 72.000 đồng/kg.
Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg.
Tính chung toàn thị trường, heo hơi hôm nay đang được mua bán trong khoảng 72.000 - 77.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng hạ nhiệt rõ rệt so với mặt bằng trên 80.000 đồng/kg thiết lập hồi cuối tháng 1./.