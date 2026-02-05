Ngày 5/2: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng tại cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay (5/2) tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng tại cả ba miền, trong đó miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên đồng loạt điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Miền Nam cũng xuất hiện thêm các điểm giảm, khiến mặt bằng giá đi xuống so với hôm trước.

Giá heo hơi hôm nay hạ nhiệt trên toàn quốc. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, đưa mặt bằng giá phổ biến về mốc 75.000 - 76.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg.

Giá heo tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Lào Cai cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại các địa phương này về 76.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá ổn định. Trong đó, Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên duy trì mức 76.000 đồng/kg; Cao Bằng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 77.000 đồng/kg; Điện Biên giữ mức 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng giảm, với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg tại phần lớn địa phương.

Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg; Hà Tĩnh giữ mức 74.000 đồng/kg; Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng về 75.000 đồng/kg; Lâm Đồng giảm xuống còn 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị giữ giá thu mua ở mức 76.000 đồng/kg; Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục ổn định ở mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay ghi nhận thêm các điểm giảm 1.000 đồng/kg, khiến mặt bằng giá tiếp tục đi xuống.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 76.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cần Thơ cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 75.000 đồng/kg và 73.000 đồng/kg. An Giang giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 73.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh vẫn giữ giá 76.000 đồng/kg; Vĩnh Long duy trì mức 73.000 đồng/kg; Cà Mau tiếp tục ổn định ở mức thấp nhất khu vực là 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg.

Tính chung toàn thị trường, heo hơi hôm nay đang được mua bán trong khoảng 72.000 - 77.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng hạ nhiệt rõ rệt so với mặt bằng trên 80.000 đồng/kg thiết lập hồi cuối tháng 1./.