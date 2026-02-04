Ngày 4/2: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (4/2) đồng loạt giảm do chịu áp lực từ giá dầu và làn sóng hạ nhiệt của thị trường hàng hóa nói chung. Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu nhìn chung ổn định, chưa ghi nhận biến động đáng chú ý.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm do chịu áp lực từ giá dầu. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 2,2% (370 Nhân dân tệ) về mức 16.180 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,2% (0,1 Baht) về mức 63,3 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,5% (1,6 Yên) về mức 336,3 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 được giao dịch gần nhất ở mức 184,7 US cent/kg, giảm 2,3%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm tiếp phiên thứ hai do chịu áp lực từ giá dầu và làn sóng hạ nhiệt của thị trường hàng hóa nói chung.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2025 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 1,2 Yên, tương đương 0,35%, xuống còn 343,3 yên/kg (2,22 USD/kg).

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm mạnh 620 Nhân dân tệ, tương đương 3,73%, xuống 15.980 Nhân dân tệ/tấn (2.299,08 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 670 Nhân dân tệ, tương đương 4,94%, xuống còn 12.900 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.