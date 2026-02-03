Ngày 3/2: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước bình ổn

Giá cao su tại các thị trường chính hôm nay (3/2) diễn biến giằng co, thị trường có kỳ vọng vào nhu cầu tiêu thụ trong năm tới tuy nhiên các tín hiệu chưa rõ ràng. Trong nước, tiếp tục giữ nhịp ổn định, giá thu mua nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn gần như không đổi, cho thấy nền tảng cung - cầu nội địa vẫn tương đối vững.

Giá cao su tại các thị trường chính hôm nay diễn biến giằng co. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,2% (25 Nhân dân tệ) về mức 16.525 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,9% (0,6 Baht) lên mức 64 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,3% (1 Yên) về mức 336 Yên/kg.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu đang trải qua giai đoạn củng cố, trong bối cảnh nhu cầu cơ bản tiếp tục vượt nguồn cung.

Trong báo cáo thị trường cao su thiên nhiên tháng 12/2025 công bố mới đây, ANRPC cho biết giá cao su trong tháng ghi nhận một số biến động cục bộ trên các thị trường giao dịch bằng đồng USD. ANRPC cho rằng, tác động tỷ giá, đặc biệt là sự tăng giá của đồng Baht Thái Lan đã khiến giá cao su thiên nhiên tính theo nội tệ vẫn duy trì ở mức “vững chắc về mặt cơ bản”.

Theo ANRPC, sức mạnh của thị trường được thể hiện rõ nét nhất tại Malaysia, nơi giá cao su tăng bất chấp những nhận định chung về xu hướng củng cố của thị trường toàn cầu. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn SMR-20 tại Malaysia tăng 2,08% trong tháng 12, trong khi giá mủ cao su tăng 2,35%. Giai đoạn củng cố hiện tại có thể trở thành “bệ phóng” cho một đợt tăng giá tiếp theo của thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.