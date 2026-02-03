Ngày 3/2: Giá thép và quặng sắt đồng loạt giảm trước nhu cầu thấp

Giá thép và quặng sắt hôm nay (3/2) giằng co nhẹ do nhà đầu tư thận trọng quan sát diễn biến mới về nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Các doanh nghiệp thép lớn đồng loạt giữ nguyên giá bán.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch 2/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,3% (8 Nhân dân tệ) về mức 3.030 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,2% (1,5 Nhân dân tệ) về mức 806,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,61 USD xuống mức 102 USD/tấn.

Theo số liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc, năm 2025, xuất khẩu thép không gỉ của Trung Quốc giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 5,03 triệu tấn. Trong khi đó, nhập khẩu thép không gỉ của nước này đạt 1,52 triệu tấn trong cả năm, giảm 19% so với năm 2024.

Trong năm 2025, Trung Quốc cũng tăng mạnh nhập khẩu phế liệu thép không gỉ, đạt 120.100 tấn, tăng 23,5% so với năm trước.

Trong khi đó, tại châu Âu, sản lượng thép của Tây Ban Nha trong năm 2025 tăng 0,7% so với năm trước, đạt 11,95 triệu tấn, xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất thép toàn cầu của Hiệp hội Thép Thế giới (WorldSteel).

Thị trường trong nước

Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Các doanh nghiệp thép lớn đồng loạt giữ nguyên bảng giá, phản ánh nhu cầu tiêu thụ suy yếu khi nhiều dự án xây dựng tạm dừng thi công dịp cận Tết Nguyên đán.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.