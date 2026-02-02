(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa ban hành văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân sản xuất và thương nhân phân phối triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, giá xăng dầu thành phẩm thế giới biến động tăng, giảm đan xen. Trong nước, đã xuất hiện hiện tượng bán cầm chừng đối với một số mặt hàng, đặc biệt là dầu diesel tại khu vực miền Bắc, tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối cung, cầu trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Siết trách nhiệm, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hải Anh

Tại Công văn 292/TTTN-XD (ngày 02/2/2026), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 được Bộ Công thương phân giao, bảo đảm đầy đủ số lượng, chủng loại theo kế hoạch đăng ký. Doanh nghiệp phải chủ động cân đối nguồn từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dự trữ, sẵn sàng cung ứng trong mọi tình huống.

Đối với các đơn vị sản xuất, Bộ Công thương yêu cầu các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vận hành an toàn, ổn định, bảo đảm tiến độ giao hàng. Mọi trường hợp dừng, giảm công suất phải báo cáo kịp thời để chủ động phương án điều hành.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu không để gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, bảo đảm hoạt động bán lẻ thông suốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.