Năm 2026, Không để thiếu, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Giá xăng dầu đã giảm đến 17% sau 54 lần điều chỉnh trong năm 2025

Tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 do Bộ Công thương tổ chức chiều ngày 16/1, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã cho biết về tình hình thị trường xăng dầu năm 2025.

Theo đó, tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn/tháng. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m³/tấn, bảo đảm yêu cầu dự trữ lưu thông theo quy định.

Đến hết năm 2025, cả nước có 26 thương nhân đầu mối xăng dầu mặt đất, 5 thương nhân nhiên liệu bay và 252 thương nhân phân phối, góp phần lành mạnh hóa thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Công tác điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới.

Trong năm 2025, giá xăng dầu được điều chỉnh 54 kỳ, với số lần tăng - giảm đan xen.

Đến kỳ điều hành ngày 31/12/2025, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 6% đến hơn 17% so với đầu năm; trong đó xăng E5RON92 giảm 8,07%, xăng RON95-III giảm 8,82%, dầu diesel giảm 8%, dầu madut giảm sâu nhất 17,11%, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

"Mặc dù chịu tác động mạnh từ biến động địa chính trị, giá năng lượng và những yếu tố bất định của kinh tế toàn cầu, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, công tác điều hành, cung ứng xăng dầu trong nước cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, giá cả ổn định, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô" - ông Linh nhận định.

Cùng với công tác điều hành giá, Bộ Công thương đã tăng cường chấn chỉnh hệ thống phân phối xăng dầu. Trong năm 2025, Bộ thu hồi giấy xác nhận của 1 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối, tước giấy xác nhận của 8 thương nhân phân phối khác; xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thương nhân phân phối không đủ điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường xăng dầu còn tồn tại một số hạn chế như việc một số thương nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, chưa đáp ứng kế hoạch tổng nguồn tối thiểu được phân giao; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số thời điểm, địa bàn chưa thực sự đồng bộ...

Điều hành giá bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa các bên

Ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là năm đặc biệt với mặt hàng xăng dầu. Với dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu sắp được ban hành cũng như việc chuyển đổi chủng loại xăng dầu, năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt, có những thay đổi cơ bản, là năm cách mạng với mặt hàng xăng dầu.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Công thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ Công thương xác định mục tiêu quan trọng nhất là trong mọi tình huống không để thiếu, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu, kể cả cục bộ; điều hành giá bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cùng với đó, Bộ Công thương sẽ giám sát chặt việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối, triển khai nghị định mới về kinh doanh xăng dầu; thực hiện lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1/6/2026, trong đó phối trộn, cung ứng xăng E10 ra thị trường. Hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn cần bảo đảm đầy đủ lượng xăng dầu cung ứng cho thị trường trong nước.

Để quản lý kinh doanh xăng dầu hiệu quả, ông Linh đề nghị các địa phương tạo thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông, theo dõi sát cung cầu trên địa bàn, kiểm tra tính tuân thủ của doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương cùng truyền thông cho người tiêu dùng đồng thuận chuyển đổi xăng dầu.

Ông Linh cũng lưu ý, thời gian tới giá do doanh nghiệp quyết định thì cần đảm bảo thực hiện niêm yết giá là yêu cầu bắt buộc để người tiêu dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Doanh nghiệp cần thực hiện kê khai giá, đặc biệt là tại các cây xăng, cửa hàng bán lẻ không thuộc hệ thống phân phối khi được quyền tự quyết giá, sẽ phải niêm yết và kê khai đầy đủ về giá, gắn với việc đảm bảo chất lượng khi xăng E10 có tỷ lệ hao hụt nhanh.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, là địa bàn tiêu thụ xăng dầu lớn, việc bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục và giữ vững trật tự thị trường được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số lĩnh vực xăng dầu. Đến nay, 100% cửa hàng xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý, phòng ngừa gian lận và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.

Năm 2026, không để thiếu, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu. Ảnh minh họa

Từ thực tiễn quản lý, Sở Công thương Hà Nội kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thương nhân đầu mối bảo đảm nguồn cung ổn định cho đô thị lớn; sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về nhiên liệu sinh học, phòng cháy chữa cháy và cơ chế điều hành giá trong bối cảnh áp dụng cơ chế thị trường, tạo cơ sở để địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Trị kiến nghị Bộ Công thương và các đơn vị liên quan có giải pháp ổn định nguồn cung xăng dầu nói chung và nguồn ethanol phục vụ phối trộn E10 nói riêng. Địa phương cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các cửa hàng xăng dầu khi chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học; đồng thời tăng cường phối hợp trong xây dựng kế hoạch nguồn cung, dự trữ để bảo đảm cung ứng phù hợp với tình hình thực tế./.