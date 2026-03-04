Ngày 4/3: Giá thép và quặng sắt rung lắc do xung đột tại Trung Đông

Giá thép và quặng sắt hôm nay (4/3) chịu áp lực khi chi phí vận tải tăng vọt vì xung đột Iran khiến nguồn cung qua Eo biển Hormuz bị đe dọa, trong khi các biện pháp hạn chế sản xuất thép tại Trung Quốc và tồn kho gia tăng. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục đi ngang, phản ánh sức mua còn yếu.

Giá thép và quặng sắt hôm nay chịu áp lực khi chi phí vận tải tăng vọt vì xung đột Iran. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,36% (11 Nhân dân tệ) về mức 3.061 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,4% (3 Nhân dân tệ) lên mức 758,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,25 USD về mức 99,01 USD/tấn.

Giá quặng sắt biến động trái chiều trong phiên giao dịch khi thị trường cân nhắc giữa hai yếu tố đối lập gồm, chi phí vận tải tăng mạnh do căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz và nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc, theo Reuters.

Tại Trung Quốc, hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên tăng 0,67% lên 753,5 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 109,32 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 4 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 0,21% xuống còn 99,05 USD/tấn.

Ông Tomas Gutierrez, Trưởng bộ phận dữ liệu của hãng tư vấn Kallanish Commodities cho biết, chi phí vận tải gia tăng đang tác động đến nhiều thị trường. Theo các nhà phân tích, việc cước phí tăng cao đã làm đội chi phí nhập khẩu quặng sắt, qua đó hỗ trợ giá mặt hàng này trong ngắn hạn.

Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, phần lớn các sản phẩm thép suy yếu. Giá thép dây giảm 0,12%, thép cuộn cán nóng giảm 0,03%, thép không gỉ mất 0,39%, còn thép thanh nhích nhẹ 0,07%.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.