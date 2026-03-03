Ngày 3/3: Giá dầu thế giới tăng mạnh hơn 6% do căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Giá dầu thế giới hôm nay (3/3) tăng mạnh do xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung Trung Đông, vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, thị trường biến động. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 77,68 USD/thùng, tăng 6,60%; giá dầu WTI ở mốc 71,08 USD/thùng, tăng 6,06%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh do xung đột Iran. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 3/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 77,68 USD/thùng, tăng 6,60% (tương đương tăng 4,81 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 71,08 USD/thùng, tăng 6,06% (tương đương tăng 4,06 USD/thùng).

Giá dầu hôm nay trên thế giới tăng mạnh do xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung Trung Đông, sau khi các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran cùng động thái đáp trả từ Tehran buộc nhiều cơ sở dầu khí tại Trung Đông phải tạm dừng hoạt động, đồng thời làm gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Hợp đồng dầu Brent có thời điểm tăng tới 13%, chạm 82,37 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, trước khi thu hẹp đà tăng, giao dịch ở mức 79,14 USD/thùng lúc 14h03 GMT, tăng 8,6%. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 7,5%, lên 72,07 USD/thùng, sau khi có lúc vọt hơn 12%, đạt đỉnh cao nhất kể từ tháng 6.

Ông James Hosie, chuyên gia tại Shore Capital, nhận định biến động giá phản ánh sự bất định về quy mô và thời gian kéo dài của xung đột, đồng thời cho thấy những thay đổi trong cục diện chính trị Iran có thể tác động sâu rộng tới ổn định khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, mức tăng đầu phiên vẫn thấp hơn một số dự báo trước đó, khi giới phân tích từng nhận định giá dầu có thể vượt 90 USD/thùng, thậm chí tiến sát mốc 100 USD nếu căng thẳng leo thang.

Theo các nguồn tin thị trường, Saudi Arabia đã phải đóng cửa nhà máy lọc dầu nội địa lớn nhất sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái. QatarEnergy tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và chuẩn bị tuyên bố bất khả kháng đối với các lô hàng xuất khẩu. Xung đột cũng khiến ít nhất bốn tàu chở dầu bị hư hại, một thủy thủ thiệt mạng và khoảng 150 tàu mắc kẹt quanh eo biển Hormuz.

Mỗi ngày, lượng dầu tương đương khoảng 1/5 nhu cầu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này, cùng với các tàu chở diesel, xăng và nhiều sản phẩm nhiên liệu khác tới các thị trường lớn tại châu Á như China và India. Tuyến đường này cũng đảm nhiệm khoảng 20% tổng nguồn cung LNG toàn cầu.

Dù vậy, sau cú tăng mạnh đầu phiên, giá dầu dần thu hẹp đà tăng khi thị trường đánh giá lại mức độ rủi ro. Nhiều tổ chức, trong đó có Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho rằng nguồn cung toàn cầu hiện vẫn tương đối dồi dào nhờ sản lượng gia tăng từ Mỹ, Guyana và OPEC+.

OPEC+ đã nhất trí nâng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 4. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài từ 3 - 4 tuần, các nhà sản xuất vùng Vịnh có thể buộc phải cắt giảm sản lượng, đẩy giá Brent vượt mốc 100 USD/thùng.

Giới phân tích cũng lưu ý giá xăng bán lẻ tại Mỹ, thị trường tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới có nguy cơ vượt 3 USD/gallon. Hợp đồng xăng tương lai của Mỹ từng tăng tới 9,1%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2024, trước khi thu hẹp còn tăng gần 5%./.