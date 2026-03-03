Đà Nẵng tìm động lực mở rộng không gian đô thị

(TBTCO) - Chuyển từ mô hình đơn cực sang đa cực, không gian đô thị của Đà Nẵng sẽ được mở rộng với nhiều dự án “tỷ đô” đang xúc tiến đầu tư, tạo nền tảng cho cấu trúc phát triển mới.

Tiếp thêm động lực

Thị trường bất động sản Đà Nẵng vừa trải qua năm 2025 đầy khởi sắc, khi nguồn cung và giá bán đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, các nhà đầu tư đã rót dòng vốn khổng lồ để xây thêm nhiều dự án mới.

Số liệu thống kê cho thấy, hoạt động kinh doanh bất động sản của Đà Nẵng năm 2025 tăng 21,18% - mức tăng cao nhất trong nhóm ngành dịch vụ; số lượng giao dịch bất động sản đạt hơn 20.000 căn, tăng khoảng 30% so với năm 2024... TP. Đà Nẵng cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thị trường bất động sản, từ đó hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng nhiều dự án mới với tổng giá trị đầu tư đạt khoảng 93.153 tỷ đồng.

Không gian đô thị Đà Nẵng đang được mở rộng, tiếp thêm động lực cho thị trường bất động sản.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã phục hồi mạnh ở hầu hết các phân khúc. Thị trường bất động sản nhà ở tại Đà Nẵng sở hữu nguồn cung hơn 13.700 sản phẩm mới; trong đó, căn hộ chung cư nắm vai trò chủ đạo với 76%, đất nền chiếm khoảng 20%, nhà thấp tầng khoảng 4%.

Năm qua, thị trường bất động sản Đà Nẵng ghi nhận khoảng 8.200 giao dịch, tăng gấp 2 lần năm 2024; tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt 60%. Giá bán cũng tăng cao. Giá chào bán mới căn hộ chung cư trung bình đạt 83 triệu đồng/m2, tăng 14% so với năm 2024. Theo đó, chỉ số giá căn hộ chung cư Đà Nẵng tăng 68% so với kỳ gốc (năm 2019) và nhanh hơn TP. Hồ Chí Minh; giá bất động sản thứ cấp đã tăng “vượt đỉnh” năm 2019 khoảng 10 - 15%...

“Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chuyển từ giai đoạn phục hồi sang giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính bền vững và trách nhiệm xã hội. TP. Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh”. Ông Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Đính nhận định, trong giai đoạn tới, thị trường bất động sản Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều động lực từ những mô hình kinh tế mới. Khu thương mại tự do Đà Nẵng được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch, thương mại và các hoạt động dịch vụ giá trị cao. Từ đó, làm gia tăng nhu cầu sử dụng bất động sản phục vụ kinh doanh, kích hoạt các hoạt động đầu tư trong và ngoài nước, tạo lực cầu mới.

Đặc biệt, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ đưa Đà Nẵng hội nhập sâu hơn vào mạng lưới kinh tế toàn cầu, kéo theo lực lượng lao động chất lượng cao, thu nhập cao đến sinh sống và làm việc, qua đó nâng chuẩn nhu cầu về hạ tầng thương mại - dịch vụ không gian đô thị và nhà ở, đặc biệt là các sản phẩm được quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ và môi trường sống chất lượng.

Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị và giao thông tiếp tục được đầu tư theo hướng mở rộng, không chỉ cải thiện khả năng kết nối vùng, mà còn gia tăng mức độ đáng sống của đô thị Đà Nẵng, tạo nền tảng giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững hơn.

Kéo giãn không gian đô thị

Trước sáp nhập, Đà Nẵng là đô thị có mức độ đô thị hóa rất cao, dân số đô thị chiếm khoảng 87,8%, tạo áp lực phát triển tập trung mạnh vào khu đô thị lõi ven biển.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, quy mô diện tích và dân số của thành phố tăng mạnh, kéo tỷ lệ đô thị hóa giảm xuống còn khoảng 54 - 57%. Điều này làm thay đổi căn bản cấu trúc không gian và phân bố nguồn lực giữa đô thị - nông thôn.

Không gian được mở rộng đã định hình lại việc phát triển đô thị tại Đà Nẵng. Vì thế, quy hoạch điều chỉnh thời kỳ mới xác định không gian đô thị Đà Nẵng sẽ chuyển từ mô hình đơn cực sang đa cực. Ngoài đô thị hiện hữu, TP. Đà Nẵng sẽ mở rộng đô thị về phía Nam.

Theo đó, khu vực đô thị mới liền kề phía Nam đô thị Hội An có tổng diện tích khoảng hơn 12.600 ha, kéo dài trên 15 km mặt biển, hiện đã có khu du lịch đẳng cấp như Khu nghỉ dưỡng Hoianna, Vinpearl Nam Hội An... Đây là khu vực trọng điểm thu hút đầu tư để phát triển đô thị - dịch vụ du lịch gắn với cảnh quan sông - biển, phát triển dựa trên nền tảng thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu tại khu đô thị mới Duy Hải - Duy Nghĩa (khoảng 1.000 ha); đô thị mới Bình Minh (1.200 ha); phức hợp đô thị, dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển (gần 6.200 ha)…

Đà Nẵng đang triển khai kêu gọi đầu tư những dự án đô thị quy mô lớn tại phía Nam, có tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD. Trong đó, có thể kể đến Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, phường Quảng Phú (vốn đầu tư hơn 17.785 tỷ đồng, quy mô khoảng 296,28 ha); Khu đô thị ven sông Trường Giang (vốn đầu tư hơn 1.520 tỷ đồng, quy mô khoảng 74,05 ha); Khu đô thị Chu Lai (vốn đầu tư 15.268 tỷ đồng, quy mô khoảng 188,56 ha). Bên cạnh đó, sẽ triển khai đầu tư Khu đô thị hỗn hợp Điện Dương tại phường Điện Bàn Đông, quy mô khoảng 221 ha; Khu đô thị thông minh Đông Duy Xuyên - Thăng Bình; khu đô thị sinh thái sông Thu Bồn 219 ha tại xã Nam Phước…

Việc phát triển thêm nhiều dự án mới sẽ giúp định hình lại không gian đô thị, tạo động lực và dư địa mới cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Theo ông Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, trong giai đoạn tới, thị trường bất động sản Đà Nẵng đứng trước nhiều cơ hội quan trọng, đặc biệt là động lực từ các cơ chế, chính sách đặc thù. Tuy nhiên, thị trường cũng đặt ra những yêu cầu mới như phát triển theo hướng bền vững, cân đối cung - cầu giữa các phân khúc; hạn chế đầu cơ, chạy theo lợi nhuận ngắn hạn…

Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 sau sáp nhập địa giới hành chính; kêu gọi đầu tư các dự án khu đô thị gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...