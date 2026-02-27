Đà Nẵng mở “chiến dịch 129 ngày, đêm”, thúc tiến độ dự án ven biển hơn 2.056 tỷ

(TBTCO) - Đà Nẵng kích hoạt “chiến dịch 129 ngày, đêm” nhằm tăng tốc hoàn thiện Dự án đường ven biển 129. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị siết chặt tiến độ, tập trung tháo gỡ vướng mắc với quyết tâm đưa dự án về đích trong năm 2026.

Quyết cán đích năm 2026

Sáng 27/2, lãnh đạo TP. Đà Nẵng kiểm tra Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 và phát động chiến dịch bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) có tổng vốn đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng, có thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027. Dự án có 2 dự án Thành phần gồm Dự án thành phần 1 là Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) và Dự án thành phần 2 là Đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).

Theo chủ đầu tư, đối với dự án thành phần 1 đến nay đã thi công đạt 62% sản lượng. Về công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao mặt bằng 23,34/26,5 km, đạt 88%, còn vướng 3,16 km chưa bàn giao mặt bằng qua địa phận các xã: Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành.

Một số địa phương như xã Tam Xuân và xã Núi Thành công tác quản lý hiện trạng, xác nhận nguồn gốc đất và thẩm định phê duyệt phương án… theo phân cấp, thẩm quyền chưa đáp ứng kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công.

Đối với dự án thành phần 1, ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho hay, dự kiến thời gian hoàn thành công trình các đoạn không xử lý đất yếu dự kiến tháng 12/2026, thời gian hoàn thành các đoạn xử lý đất yếu dự kiến quý IV/2027.

Để dự án hoàn thành vào năm 2026, chủ đầu tư kiến nghị sớm bàn giao mặt bằng trong quý I, II/2026.

Đối với dự án thành phần 2, sản lượng thi công đến nay đạt khoảng 44%, dự kiến đến quý IV/2026 sẽ hoàn thành dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chỉ ra những tồn tại gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đó là việc xác định vị trí quỹ đất để tái định cư cho các hộ dân bị giải toả nằm trong phạm vi nút giao với đường Quốc lộ 14E cũ kéo dài và thủ tục đầu tư xây dựng Khu tái định cư Nhơn Bồi, Ngọc Sơn Đông, Hiền Lương còn chậm.

Để dự án hoàn thành trong năm 2026, ông Thường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành quy định phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường để các cơ quan, đơn vị có cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và UBND các xã: Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành hoàn thành các thủ tục về đất, bàn giao toàn bộ mặt bằng các thửa đất nông nghiệp trong quý I/2026 và đất ở giữa quý II/2026. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng trình UBND thành phố cho phép điều chỉnh giải pháp xử lý nền đất yếu từ vải địa, bấc thấm sang cọc đất gia cố xi măng, rút ngắn thời gian thi công.

Đối với dự án thành phần 2, Chủ đầu tư đề nghị bàn giao dứt điểm 1,2 km đất nông nghiệp trong Quý I/2026, khẩn trương đầu tư xây dựng Khu TĐC Hiền Lương, Ngọc Sơn Đông, Nhơn Bồi để bố trí TĐC và bàn giao mặt bằng trong Quý 2/2026.

Chủ động giải quyết khó khăn, không trông chờ, né tránh

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó bí thư Thường trực TP. Đà Nẵng cho hay, việc đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong 129 ngày, đêm thể hiện tinh thần quyết tâm cao, làm việc như một chiến dịch cao điểm.

Ông Vĩnh cũng nhấn mạnh, Thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc để xác định rõ trách nhiệm của từng cấp. Mỗi nội dung phải rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo, đùn đẩy.

Lãnh đạo Đà Nẵng tặng quà, động viên các nhà thầu thi công và người lao động tại Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129.

Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, ông Vĩnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ áp giá, chi trả, bố trí tái định cư; đồng thời thực hiện đầy đủ chính sách, hỗ trợ tối đa trong khả năng cho người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Ngoài ra, phải xây dựng bảng tiến độ chi tiết theo từng tuần, khi phát sinh chậm trễ, các đơn vị phải báo cáo rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó, thành phố sẽ kịp thời tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

“Mối ngày đều phải có mục tiêu cụ thể, tiến độ phải được kiểm soát chặt chẽ, không chấp nhận tình trạng báo cáo chung chung” - Phó bí thư Thường trực TP. Đà Nẵng nói.

Phó bí thư cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ thuộc cơ quan chuyên môn mà còn gắn với người đứng đầu địa phương nơi có dự án đi qua.

“Các đơn vị phải tăng cường phối hợp, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo Trung ương, còn những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải chủ động giải quyết, không trông chờ, né tránh.

Với quyết tâm cao, tinh thần làm việc khẩn trương và cơ chế giám sát chặt chẽ, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và quyền lợi người dân” - Phó bí thư Thường trực TP. Đà Nẵng nhấn mạnh./.