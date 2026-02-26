(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BCT ngày 25/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.

Thông tư số 08/2026/TT-BCT nêu rõ, Bộ Công thương chỉ định ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 Thông tư này phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và phải có chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 của Điều 6 Thông tư số 4/2020/TT-BCT ngày 22/1/2026 về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định về pháp luật đấu giá tài sản.

Quy định mới về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. Ảnh minh họa

Đặc biệt, thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/1/2020 của Bộ trưởng Bộ công thương như sau: sửa đổi cụm từ "Công suất động cơ ≤ 3.000 cm3 (chiếc)" thành "Dung tích động cơ ≤ 3.000 cm3 (chiếc)" tại cột thứ 3 của Phụ lục I; sửa đổi cụm từ "Công suất động cơ ≥ 3.000 cm3 (chiếc)" thành "Dung tích động cơ >3.000 cm3 (chiếc)" tại cột thứ 4 của Phụ lục I.

Ngoài ra, theo Thông tư số 08/2026/TT-BCT, bãi bỏ Quyết định số 731/QĐ-BCT ngày 04/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/2/2026./.