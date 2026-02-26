Tasco ấn định ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội 2026

(TBTCO) - Tasco sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên 2026 vào ngày 18/3 tới đây, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa khép lại năm 2025 với doanh thu tăng trưởng hai chữ số và lợi nhuận cả năm cải thiện mạnh so với cùng kỳ.

Công ty CP Tasco (mã Ck: HUT) vừa thông qua nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chính thức khởi động các công việc chuẩn bị cho kỳ họp quan trọng trong năm tài chính mới.

Theo kế hoạch, ngày 18/3/2026 sẽ là thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong tháng 4/2026 và có thể điều chỉnh linh hoạt tùy điều kiện thực tế, song thời hạn tổ chức không vượt quá ngày 30/6/2026 theo quy định.

Doanh nghiệp cho biết, các thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức cũng như chương trình và tài liệu họp sẽ được gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Song song với công tác chuẩn bị đại hội, Tasco trước đó đã có động thái kiện toàn bộ máy quản lý. Theo thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hồi tháng 1/2026, doanh nghiệp ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-TGĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 13/1/2026.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 cho thấy, Tasco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 12.443,5 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 48,2 tỷ đồng, giảm 69,2% so với quý IV/2024.

Theo giải trình của doanh nghiệp, mức sụt giảm này chủ yếu đến từ yếu tố kế toán, bao gồm việc phân bổ lợi thế thương mại và đánh giá lại giá trị hợp lý tài sản của các khoản đầu tư phát sinh trong năm. Đây là các khoản phân bổ theo kỳ, không phản ánh sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tính chung cả năm 2025, Tasco đạt doanh thu thuần gần 36.945,8 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 623,3 tỷ đồng, tăng trưởng 104,6% so với cùng kỳ, cho thấy bức tranh lợi nhuận cả năm vẫn duy trì xu hướng tích cực bất chấp biến động trong từng quý.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 55.293,2 tỷ đồng, tăng 90,7% so với đầu năm. Cùng với đó, tổng nợ phải trả ở mức hơn 35.580,5 tỷ đồng, tăng 104,1%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, HUT đóng cửa tại 16.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn hóa thị trường đạt khoảng 17.519 tỷ đồng./.