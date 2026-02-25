Doanh nghiệp bảo hiểm khởi động mùa đại hội, dồn dập lên lịch họp cổ đông

(TBTCO) - Mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026 của các doanh nghiệp bảo hiểm chính thức khởi động khi nhiều doanh nghiệp như Bảo hiểm Quân đội MIC, PJICO và PVI đồng loạt chốt danh sách cổ đông trong tháng 3 và lên kế hoạch họp trong tháng 4.

Tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC - mã Ck: MIG), Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 12/3. Đại hội dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 7/4 đến ngày 10/4, thời điểm cụ thể sẽ được công bố trong thư mời họp.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - mã Ck: PGI) cũng đã công bố nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là 16/3 và ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức ngày 15/4 tại Trung tâm hội nghị Mipec Palace, Hà Nội.

Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings - mã Ck: PVI) vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 18/3. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 17/4 tại tòa nhà PVI, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Doanh nghiệp bảo hiểm dồn dập lên lịch họp cổ đông. Ảnh tư liệu.

Nội dung chi tiết ĐHĐCĐ của các doanh nghiệp bảo hiểm chưa được công bố, song dự kiến tập trung thông qua định hướng phát triển thời gian tới, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chia cổ tức (nếu có), đồng thời xem xét các đề xuất tăng vốn hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp. Năm 2026, thị trường bảo hiểm được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu phí ước tăng 5,45%, trong đó, khối phi nhân thọ tăng hai chữ số, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã có hiệu lực, các doanh nghiệp bảo hiểm đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và chuẩn hóa hoạt động, qua đó, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, ổn định, bền vững và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Năm 2025 cũng được đánh giá là năm có nhiều biến động đối với ngành bảo hiểm, đặc biệt ở mảng phi nhân thọ khi chi phí bồi thường gia tăng và lợi nhuận quý IV/2025 sụt giảm tại không ít doanh nghiệp.

Do đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 không chỉ là dịp thông qua kế hoạch kinh doanh mới, mà còn là diễn đàn để ban lãnh đạo giải trình với cổ đông về biến động lợi nhuận, chính sách trích lập dự phòng, chiến lược tái bảo hiểm và kiểm soát rủi ro.

Về số liệu thị trường bảo hiểm ước thực hiện năm 2026, thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 250.133 tỷ đồng, tăng 5,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 98.371 tỷ đồng, tăng 11,25%; còn lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 151.762 tỷ đồng, tăng 2%.

Tổng tài sản toàn ngành ước đạt 1.387.933 tỷ đồng, tăng 24,63% so với cùng kỳ; trong đó khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 179.233 tỷ đồng và khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 1.029.467 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 1.046.649 tỷ đồng, tăng 9,14% so với năm trước. Cụ thể, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đầu tư 104.912 tỷ đồng, tăng 12,65%, trong khi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 941.737 tỷ đồng, tăng 8,76%. Cùng với đó, các chỉ tiêu chủ chốt của thị trường được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực./.