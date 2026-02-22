"Gieo mầm" tăng trưởng, ngành bảo hiểm chuẩn bị cho chu kỳ mới

(TBTCO) - Năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, ngành Bảo hiểm đứng trước dư địa phát triển rộng mở, khép lại giai đoạn nhiều biến động và "gieo mầm" chu kỳ tăng trưởng mới.

Dư địa "gieo mầm" bảo hiểm còn rất lớn

Mỗi hợp đồng bảo hiểm có thể ví như "hạt giống" an tâm được gieo cho tương lai, lặng lẽ bén rễ theo thời gian trở thành điểm tựa vững vàng cho mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp trước những biến cố bất ngờ. Trên thế giới, bảo hiểm đã "phủ xanh" nhiều thị trường bằng lớp bảo vệ toàn diện, trong khi tại Việt Nam, mức độ bao phủ còn khiêm tốn, mở ra một hành trình dài với dư địa phát triển lớn phía trước.

Từ hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và điều hành tại nhiều thị trường bảo hiểm khác nhau, bà Elena Butarova - Phó Chủ tịch cấp cao MetLife châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife mang theo góc nhìn toàn diện về sự phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ.

Nguồn: Tổng hợp từ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 5/1/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030.

Bà Elena Butarova cho biết, tại Anh, Mỹ hay Nhật Bản, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ đều ở mức trên 90%; Singapore đạt khoảng 80%, Malaysia khoảng 50%, trong khi tại Việt Nam, con số này mới xấp xỉ 12%.

"Điều đó cho thấy, khi thu nhập người dân tiếp tục cải thiện và nhận thức về bảo vệ tài chính được nâng cao, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển một cách bền vững" - Tổng Giám đốc BIDV MetLife kỳ vọng.

Cùng chung quan điểm, lãnh đạo Bảo hiểm nhân thọ MB Life cho rằng, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, bởi mức độ thâm nhập hiện nay còn tương đối thấp, song song quá trình mở rộng này đi kèm không ít thách thức cần được giải quyết.

Dư địa còn rộng dù thêm "người chơi" mới "So sánh với các thông lệ trên thế giới và khu vực, dư địa tăng trưởng của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung, cũng như bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng, còn rất lớn. Chúng ta mới đạt khoảng 2,4 - 2,6% GDP, trong khi số liệu quốc tế là 6 - 7%, tức hơn gấp đôi. Dù có thêm sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập, dư địa tăng trưởng vẫn đủ lớn cho cả các doanh nghiệp hiện hữu". Ông Nguyễn Tuấn Tú - Tổng Giám đốc PVI

Bên cạnh tỷ lệ người dân tham gia còn thấp, lãnh đạo MB Life nhấn mạnh thêm, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm nhân thọ (doanh thu phí bảo hiểm/GDP) cũng ở mức thấp so với khu vực và thế giới. Giai đoạn 2020 - 2021, tỷ lệ này của Việt Nam khoảng 2 - 2,7% GDP, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của các quốc gia phát triển (khoảng 9,6%) và thấp hơn cả một số nước trong khu vực như Thái Lan (khoảng 3,1%).

Ngoài ra, phí bảo hiểm bình quân đầu người tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp; mục tiêu đến năm 2030 là 5 triệu đồng/người, trong khi tại các thị trường phát triển con số này vượt 4.600 USD/người. Khoảng cách lớn cho thấy dư địa tăng trưởng dài hạn, song đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức tài chính, chất lượng tư vấn và niềm tin của người dân với bảo hiểm.

Theo Chiến lược tài chính đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; tăng trưởng doanh thu toàn ngành 10%/năm đưa quy mô đạt 3,3 - 3,5% GDP. Dư địa phát triển còn lớn, song trong bối cảnh GDP tăng nhanh, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm ngắn hạn khó cải thiện mạnh. Điều này đòi hỏi nỗ lực đồng bộ từ doanh nghiệp, cơ quan quản lý và hệ thống phân phối.

Đón chu kỳ tăng trưởng mới

Năm 2026, trong bối cảnh Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở ngưỡng cao trên 10%, bảo hiểm kỳ vọng khép lại giai đoạn biến động vừa qua, không chỉ phục hồi về quy mô, mà còn được tái định vị theo hướng bền vững hơn.

Chia sẻ tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2026, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nêu rõ, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát tổng thể theo hướng cải tổ, tạo dựng động lực mới cho sự phát triển của thị trường. Trọng tâm là xây dựng cơ sở pháp lý nhằm hỗ trợ các xu thế phát triển nhanh của thị trường, như các phương thức triển khai bảo hiểm mới, ứng dụng công nghệ thông tin và các kênh bán hàng mới.

"Dù tăng cường tính chủ động cho doanh nghiệp bảo hiểm nhưng đồng thời phải tăng cường chất lượng công tác quản lý, giám sát theo hướng hậu kiểm" - lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nêu rõ.

Chìa khóa giữ biên lợi nhuận Trước các thách thức và cơ hội năm 2026, TS. Lê Bá Chí Nhân - Chuyên gia kinh tế cho rằng, với khối phi nhân thọ, để giữ vững biên lợi nhuận thường ở mức 5 - 10% tùy doanh nghiệp, các công ty cần tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm và ứng dụng công nghệ vào phân phối/giải quyết bồi thường. Còn thị trường bảo hiểm nhân thọ kỳ vọng tăng trưởng tích cực từ năm 2026, nhưng nếu cạnh tranh từ các công ty nước ngoài tăng, biên lợi nhuận có thể bị thu hẹp. Yếu tố quyết định là tuân thủ quy định mới nhằm củng cố niềm tin dài hạn, tránh lặp lại khủng hoảng.

Đánh giá về triển vọng ngành, ông Trần Nguyên Đán - Viện trưởng Học viện Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính cho rằng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc nhiều vào dòng tiền và thu nhập của người dân. Khi thu nhập được cải thiện và lợi ích từ tăng trưởng GDP được lan tỏa, nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ gia tăng.

Còn với bảo hiểm phi nhân thọ, theo ông Đán, lĩnh vực này chủ yếu gắn với việc bảo vệ cho tài sản, con người, sức khỏe và tai nạn cá nhân. Khi tăng trưởng GDP ở mức cao, quy mô tài sản trong nền kinh tế gia tăng, kéo theo nhu cầu bảo vệ tài sản mở rộng, khiến bảo hiểm phi nhân thọ hưởng lợi.

Để khai mở thêm dư địa trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, lãnh đạo Bảo hiểm DBV cho biết, công ty sẽ đầu tư mạnh mẽ vào ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực con người và tối ưu sản phẩm để đem lại những trải nghiệm toàn diện cho khách hàng. Bảo hiểm DBV xác định, phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng.

“Với mục tiêu GDP tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, bảo hiểm phi nhân thọ sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng tích cực, những lĩnh vực nổi bật gồm: bảo hiểm xe cơ giới, tài sản - kỹ thuật, bảo hiểm sức khỏe và các sản phẩm bảo hiểm gắn với chuỗi cung ứng, logistics, hạ tầng. Khi nền kinh tế mở rộng, nhu cầu quản trị rủi ro của doanh nghiệp và người dân sẽ tăng lên" - lãnh đạo Bảo hiểm DBV đánh giá.

Để phục vụ tốt hơn và mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng, cùng với việc tái cấu trúc toàn diện, MB Life đặt ra tầm nhìn mới trở thành công ty bảo hiểm công nghệ toàn diện. Công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là “xương sống” của toàn bộ hoạt động từ quản trị, vận hành đến kinh doanh và bồi thường.

Trong khi đó, ở góc nhìn của BIDV MetLife, Tổng Giám đốc Elena Butarova cho rằng, câu hỏi quan trọng không chỉ là “chúng ta có phát triển nhanh hay không”, mà là “tốc độ đó đang đưa thị trường và doanh nghiệp đến đâu”.

“Từ kinh nghiệm điều hành tại nhiều thị trường, ba nền tảng cốt lõi của phát triển bền vững trong ngành bảo hiểm nhân thọ vẫn là: thấu hiểu khách hàng, hợp tác chặt chẽ với các đối tác và năng lực thực thi nhất quán” - Tổng Giám đốc BIDV MetLife nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, BIDV MetLife phối hợp bền chặt cùng Ngân hàng BIDV để mang tới các giải pháp bảo vệ và tài chính phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng. Phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tăng trưởng doanh thu, mà còn thể hiện ở những giá trị dài hạn, mà doanh nghiệp bảo hiểm mang lại cho xã hội.