Ngày 22/2: Giá cà phê biến động trái chiều, hồ tiêu giữ ở mức cao

Giá cà phê thế giới hôm nay (22/2) diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá Arabica trên sàn New York tăng nhờ hoạt động mua bù bán khống. Ngược lại, giá Robusta tại sàn London vẫn kéo dài đà suy giảm. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 148.500 - 151.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay chờ tín hiệu mới sau dịp lễ. Ảnh tư liệu

Giá cà phê Robusta tiếp tục suy yếu

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,38% (51 USD/tấn), xuống còn 3.615 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng mất 29 USD, tương đương 0,79%, còn 3.591 USD/tấn. Tính chung cả tuần, Robusta đã giảm khoảng 6% cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 0,31% lên 288,3 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 nhích 0,11% lên 285,7 US cent/pound. Tuy vậy, tính theo tuần, Arabica vẫn giảm khoảng 4,2%.

Sự suy yếu của chỉ số USD đã hỗ trợ một phần lực mua bù bán khống trên thị trường arabica. Tuy nhiên, mức tăng còn khá khiêm tốn so với đà giảm của những phiên trước đó.

Các nhà giao dịch cho biết lượng mưa gần đây tại Brazil đã cải thiện triển vọng vụ mùa 2026. Điều kiện sinh trưởng tốt hơn giúp củng cố kỳ vọng về một vụ thu hoạch khả quan trong năm nay. Tuy nhiên, nông dân Brazil vẫn không mặn mà bán ra ở vùng giá hiện tại. Công ty Cazarini Trading nhận định trong bản tin gửi khách hàng rằng: “Cần sớm có một đợt tăng giá mạnh để kích hoạt làn sóng bán ra mới.”

Tại Việt Nam, do vẫn trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, giao dịch nội địa gần như tạm ngưng. Giá cà phê duy trì ở mức 96.400 - 97.900 đồng/kg.

Đắk Nông hiện có mức thu mua cao nhất 97.900 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 97.700 đồng/kg. Lâm Đồng đứng ở mức 96.400 đồng/kg.

Mặt bằng giá nội địa chưa phản ánh đầy đủ đà giảm của thị trường quốc tế do nguồn cung bán ra hạn chế và giao dịch gián đoạn bởi kỳ nghỉ lễ.

Giá tiêu duy trì 148.500 - 151.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 148.500 - 151.000 đồng/kg. Mặt bằng giá cao được duy trì trong bối cảnh nguồn cung chưa nới lỏng đáng kể và hoạt động giao dịch vẫn tương đối thận trọng.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục ghi nhận mức cao nhất 151.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) duy trì 149.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai đứng ở mức 148.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện ở mức 6.899 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn so với phiên trước. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì 6.125 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia ổn định ở 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Muntok Indonesia đạt 9.247 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.