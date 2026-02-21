(TBTCO) - Theo báo cáo tổng hợp thị trường giá cả tại một số địa phương trong Tết (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết) của Bộ Tài chính cho thấy, từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến các đô thị trung tâm miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường hàng hóa trong 5 ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 nhìn chung duy trì trạng thái ổn định; nguồn cung dồi dào, không xảy ra khan hiếm hay tăng giá đột biến. Diễn biến giá cả phản ánh đúng quy luật cung - cầu theo nhịp nghỉ Tết và quá trình tái khởi động hoạt động thương mại sau kỳ nghỉ lễ.

Hà Nội: Hàng hóa dồi dào, giá thực phẩm tăng theo mùa vụ

Từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường Hà Nội duy trì trạng thái ổn định. Trong hai ngày đầu năm, phần lớn chợ dân sinh tạm nghỉ hoặc chỉ mở cửa “lấy ngày”; một số siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Thời tiết nắng ấm giúp nguồn hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, hoa quả được bảo quản tốt, bảo đảm cân đối cung - cầu.

Sang mùng 3, nhiều chợ như: Thổ Quan - Khâm Thiên, Thái Thịnh, Kim Quan, Việt Hưng, Định Công, Lĩnh Nam… vẫn còn khá trầm lắng, chỉ một số hộ kinh doanh hoa tươi, rau xanh, thịt cá mở bán. Trong khi đó, các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông cùng hệ thống cửa hàng tiện lợi duy trì hoạt động, góp phần giữ nhịp thị trường.

Rau xanh tại các chợ dân sinh ở Hà Nội được bán từ mùng 3 Tết.

Từ mùng 4 - mùng 5, hoạt động mua bán sôi động trở lại. Giá hoa tươi phục vụ cúng lễ tăng khoảng 15-30% so với ngày 29 Tết. Thịt lợn loại ngon dao động 160.000-180.000 đồng/kg; thịt bò thăn 320.000-350.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 30% so với ngày thường nhưng nguồn cung vẫn ổn định. Rau xanh, hoa quả tăng 15-30% so với trước Tết; su hào khoảng 20.000 đồng/3 củ, bắp cải 25.000 đồng/kg, cà chua 30.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại một số chợ như Quan Hoa, giá thịt bò giảm nhẹ 5.000 đồng/kg, cho thấy sự linh hoạt của thị trường khi nguồn cung được khơi thông.

TP. Hồ Chí Minh: Giá nhiều mặt hàng giảm dần, trở lại mặt bằng ngày thường

Tại TP. Hồ Chí Minh, diễn biến thị trường thể hiện rõ nhịp phục hồi từng bước. Mùng 1 Tết, đa số siêu thị, chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động; chỉ một số trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi mở cửa có thời gian giới hạn. Lượng khách đến chợ rất thấp do người dân đã chuẩn bị hàng hóa từ trước.

Mùng 2, một số hệ thống như Co.opmart, Satra cùng chợ truyền thống bắt đầu hoạt động trở lại, song số sạp mở bán còn hạn chế. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau củ quả đạt khoảng 670 tấn, giảm 52% so với ngày thường; sức mua yếu khiến nhiều mặt hàng như bầu, bí, cà chua, khổ qua, mãng cầu, quýt, xoài giảm 1.000–25.000 đồng/kg. Chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền ghi nhận lượng hàng nhập giảm, hoạt động chủ yếu giao mối, giá thủy hải sản tương đối ổn định.

Từ mùng 3 trở đi, hầu hết siêu thị lớn mở cửa trở lại; lượng hàng tại chợ đầu mối đạt 30-60% so với ngày thường. Giá nhiều mặt hàng như khổ qua, cà chua, trứng gia cầm, dưa leo, xoài cát Hòa Lộc giảm dần và đến mùng 4 cơ bản trở lại mức ngày thường. Giá thịt lợn giảm khoảng 5.000 đồng/kg; gà ta giảm 15.000 đồng/kg; thủy hải sản giảm 7.000-10.000 đồng/kg, mực ống giảm khoảng 20.000 đồng/kg. Đến mùng 5, xu hướng giảm tiếp tục, chỉ một số mặt hàng như chanh giấy, mãng cầu tròn tăng giá cục bộ do nguồn cung hạn chế, song không ảnh hưởng đến mặt bằng chung.

Hải Phòng: Mặt bằng giá ổn định, tăng nhẹ cuối kỳ nghỉ

Tại Hải Phòng, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, cung - cầu hàng hóa được bảo đảm, không ghi nhận biến động bất thường. Mùng 1, đa số siêu thị, trung tâm thương mại nghỉ Tết; chợ nội thành chỉ lác đác tiểu thương bán rau củ, trái cây.

Sang mùng 2 - mùng 3, hoạt động mua sắm dần nhộn nhịp, tuy nhiên, sức mua tại các chợ dân sinh vẫn ở mức trung bình. Giá các mặt hàng lương thực cơ bản giữ ổn định. Giá gạo tẻ 15.000-20.000 đồng/kg; thịt lợn hơi 77.000-84.000 đồng/kg; thịt bò thăn 250.000-300.000 đồng/kg; gà ta 120.000-150.000 đồng/kg; bắp cải 5.000-7.000 đồng/kg; cà chua 8.000-10.000 đồng/kg. Hàng tiêu dùng, bánh kẹo, nước giải khát không biến động lớn.

Đến mùng 5, một số mặt hàng thịt, thủy sản, rau củ tăng nhẹ 5-10% do yếu tố mùa vụ; giá hoa tươi vẫn cao nhưng thấp hơn cận Tết. Một số dịch vụ lễ hội, ăn uống tăng cục bộ song không phổ biến.

Hàng hóa trong các siêu thị dồi dào nguồn cung. Ảnh: TL

Tại Cần Thơ, mùng 1 Tết hầu hết chợ và siêu thị nghỉ; cửa hàng tiện lợi và cây xăng hoạt động bình thường. Từ mùng 2, các siêu thị lớn như GO!, Lotte, Ánh Quang mở cửa trở lại, góp phần ổn định nguồn cung.

Giá một số mặt hàng thịt giảm so với trước Tết: thịt ba rọi khoảng 180.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg), thịt nạc đùi 140.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg). Tuy nhiên, bia, nước ngọt, giỏ quà Tết tại một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ tăng 10-20% do phụ thu nhân công. Khoảng 20-30% cơ sở ăn uống hoạt động xuyên Tết; giá dịch vụ cơ bản được kiểm soát, không xảy ra “chặt chém”.

Mùng 4 - mùng 5, chợ và siêu thị vận hành gần như bình thường các chợ và siêu thị dần trở lại nhịp hoạt động bình thường, nguồn hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng. Giá thịt heo và gia cầm có xu hướng giảm nhẹ so với trước Tết, một số mặt hàng thủy sản tăng nhẹ như giá cá lóc đồng khoảng 180.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), tôm thẻ chân trắng loại 40-45 con/kg khoảng 240.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg).

Đáng chú ý, trong chiều mùng 4 và sáng mùng 5, lượng người dân và du khách đến tham quan, du lịch tăng cao do thành phố tổ chức giải đua xe sân tròn Cúp Vô địch Quốc gia năm 2026, khiến lưu lượng phương tiện tăng mạnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh hoạt động xuyên Tết và hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại.

Đà Nẵng: Thương mại khởi động nhanh, kích cầu bằng khuyến mại

Mùng 1, hoạt động buôn bán tạm ngừng; nguồn cung xăng dầu, khí hóa lỏng được bảo đảm. Một số điểm giữ xe tự phát thu khoảng 10.000 đồng/xe máy, song nhìn chung giá niêm yết được tuân thủ.

Đến mùng 4, nhiều trung tâm thương mại như Lotte Mart Đà Nẵng, GO! Đà Nẵng, MM Mega Market Liên Chiểu… mở cửa đồng loạt, triển khai khuyến mại kích cầu. Chợ Hàn hoạt động xuyên Tết với hơn 300 hộ kinh doanh; chợ đầu mối Hòa Cường nhập khoảng 60 tấn trái cây và 10 tấn rau củ. Sức mua tăng 15-20% so với mùng 3, mặt bằng giá không biến động lớn.

Huế: Hàng hóa ổn định, vận tải tăng phụ thu Tết

Trong mùng 1-mùng 2, phần lớn gian hàng tại chợ truyền thống tạm đóng cửa; một số hàng ăn uống áp dụng phụ thu 10-20%. Siêu thị lớn mở cửa sớm, giá lương thực, bánh mứt, nước giải khát không tăng so với trước Tết. Giá cước vận tải hành khách tăng theo phụ thu 20-60% tùy tuyến. Từ mùng 3, nhiều gian hàng mở cửa trở lại; thực phẩm tươi sống giảm nhẹ, nhóm hàng công nghệ, bánh mứt giữ giá ổn định. Hoạt động mua sắm tăng dần nhưng chưa đột biến do người dân chủ yếu du xuân, lễ chùa.

Thị trường vận hành linh hoạt, không “sốt giá”

Theo Bộ Tài chính, tổng thể 5 ngày Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy bức tranh thị trường tại các đô thị lớn khá tích cực: nguồn cung được chuẩn bị kỹ lưỡng trước Tết; hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi duy trì hoạt động linh hoạt; chợ đầu mối khởi động sớm, bảo đảm điều tiết hàng hóa.

Giá cả có biến động cục bộ ở nhóm hoa tươi, thực phẩm tươi sống, dịch vụ ăn uống và vận tải do yếu tố mùa vụ và phụ thu lễ; song không xuất hiện tình trạng tăng giá đột biến, đầu cơ hay khan hiếm hàng. Từ mùng 3 - mùng 5, nhiều mặt hàng tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ còn ghi nhận xu hướng giảm, nhanh chóng trở lại mặt bằng ngày thường.