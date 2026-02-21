Sáng ngày 21/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.049 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14%, hiện ở mức 97,78 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 đồng 26.160 đồng Vietinbank 25.605 đồng 26.145 đồng BIDV 25.790 đồng 26.170 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.919 đồng 31.692 đồng Vietinbank 29.731 đồng 31.451 đồng BIDV 30.300 đồng 31.673 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.74 đồng 174.15 đồng Vietinbank 161.94 đồng 173.44 đồng BIDV 165.96 đồng 174.28 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 21/2/2026, giảm 92 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.625 - 26.775 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,14%, hiện ở mức 97,78 điểm.

Đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế diện rộng của Tổng thống Donald Trump.

Đồng USD mạnh lên trong tuần này một phần do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran. Ông Trump cho biết vào thứ Sáu rằng, ông đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự hạn chế vào Iran nhưng không đưa ra thêm chi tiết, trong khi Ngoại trưởng Iran nói rằng ông kỳ vọng sẽ có một dự thảo đề xuất phản hồi trong vài ngày tới, sau các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần này.

Một khảo sát doanh nghiệp cho thấy hoạt động kinh tế khu vực đồng EUR trong tháng này tăng tốc nhanh hơn dự báo, khi lĩnh vực sản xuất quay trở lại tăng trưởng lần đầu tiên kể từ tháng 10/2025, dù khu vực dịch vụ, vốn chiếm ưu thế, tăng nhẹ thấp hơn kỳ vọng.

Đồng Bảng Anh tăng 0,16%, lên 1,3484 USD nhưng vẫn giảm khoảng 1,2% trong cả tuần, mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2025.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,06%, lên 155,08 và tăng 1,6% trong tuần, mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 10./.