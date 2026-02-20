Ngày 20/2: Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp đà đi lên

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản hôm nay (20/2) tiếp đà đi lên nhờ sự phục hồi của thị trường chứng khoán Tokyo và đà tăng của giá cao su vật chất tại Thái Lan. Trong nước, giá mủ cao su duy trì giao dịch quanh ngưỡng 379 - 432 đồng/TS.

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,6% (0,4 Baht) lên mức 66,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 đi ngang mức 336 Yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn giao xa của Nhật Bản tăng trong phiên giao dịch nhờ sự phục hồi của thị trường chứng khoán Tokyo và đà tăng của giá cao su vật chất tại Thái Lan trước mùa giảm sản lượng.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) chốt phiên tăng 2,8 Yên, tương đương 0,8%, lên mức 348,5 Yên (2,27 USD)/kg.

Theo ông Satoru Yoshida, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Rakuten Securities, đà tăng của thị trường cổ phiếu đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư, qua đó hỗ trợ giá cao su. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ cũng đóng vai trò quan trọng khi các quốc gia sản xuất cao su ở Đông Nam Á sắp bước vào giai đoạn giảm sản lượng. Tuy nhiên, giao dịch diễn ra khá trầm lắng do nhiều thị trường châu Á, trong đó có Trung Quốc và Singapore, đóng cửa nghỉ lễ, khiến các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá bị hạn chế.

Tại Thái Lan, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) đã tăng trong những tuần gần đây do lo ngại nguồn cung sẽ thắt chặt trước mùa nghỉ đông. Thông thường, cây cao su bước vào giai đoạn sản lượng thấp từ tháng 2 đến tháng 5, khi cây rụng lá và lượng mủ khai thác giảm.

Sàn Giao dịch Hợp đồng Tương lai Thượng Hải đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15/2 và sẽ mở cửa trở lại vào ngày 24/2, còn Sàn Giao dịch Singapore nghỉ từ ngày 17 - 18/2 và giao dịch trở lại vào ngày 19/2.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu nhìn chung không biến động so với các phiên trước. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC./.