Ngày 20/2: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng

|Giá bạc hôm nay tăng trở lại khi lực mua xuất hiện. Ảnh tư liệu
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.964.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.516.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.546.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2.518.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.551.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.048.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.053.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/2/2026:
|Loại bạc
|Đơn vị
|TP. Hà Nội
|TP. Hồ Chí Minh
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Bạc 99.9
|1 lượng
|2.516.000
|2.546.000
|2.518.000
|2.551.000
|1 kg
|67.083.000
|67.881.000
|67.135.000
|68.032.000
|Bạc 99.99
|1 lượng
|2.523.000
|2.553.000
|2.525.000
|2.555.000
|1 kg
|67.289.000
|68.093.000
|67.331.000
|68.144.000
Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 78,11 USD/ounce; tăng 2,27 USD so với ngày 19/2.
Thị trường bạc bước vào phiên giao dịch với sắc xanh nhẹ, khi vùng giá 70 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò điểm tựa quan trọng trong bối cảnh xu hướng chung vẫn chưa thực sự rõ nét.
Nhận định về diễn biến này, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire cho biết, ngay trong những giờ giao dịch đầu phiên, lực cầu đã xuất hiện quanh ngưỡng 70 USD/ounce, qua đó hỗ trợ giá bật tăng trở lại.
“Theo đánh giá hiện nay, bạc có khả năng đang thiết lập một vùng tích lũy mới, với biên độ dao động dự kiến trong khoảng 70 - 90 USD/ounce. Nhiều khả năng phạm vi này sẽ dần được thu hẹp theo thời gian khi thị trường ổn định hơn sau cú giảm sâu xảy ra cách đây vài tuần”, chuyên gia Christopher Lewis nhận định.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 20/2/2026:
|Đơn vị
|VND
|Mua vào
|Bán ra
|1 ounce
|2.048.000
|2.053.000
|1 lượng
|246.881
|247.514
|1 chỉ
|2.469.000
|2.475.000
|1 kg
|65.835.000
|66.004.000