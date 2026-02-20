Ngày 20/2: Giá heo hơi đạt điểm cân bằng, chờ tín hiệu mới

Giá heo hơi hôm nay duy trì ở mức 70.000 - 73.000 đồng/kg ở cả ba miền trên cả nước. Thị trường tích lũy sau Tết, cung - cầu cân bằng, chờ tín hiệu mới.

Giá heo hơi hôm nay duy trì ở mức 70.000 - 73.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục dao động trong biên độ hẹp từ 71.000 - 73.000 đồng/kg. Nhóm địa phương có mức giá cao nhất khu vực gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đang duy trì ngưỡng 73.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La phổ biến giao dịch quanh mức 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Phú Thọ giữ mức 71.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang kéo dài nhiều phiên liên tiếp phản ánh trạng thái tương đối ổn định của thị trường phía Bắc. Sau cao điểm xuất bán phục vụ nhu cầu Tết, lượng heo trong dân không còn dồi dào như trước, song tốc độ tái đàn cũng chưa tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, sức mua sau Tết đã hạ nhiệt, trở về mức tiêu thụ thường nhật của các hộ gia đình và bếp ăn tập thể. Điều này khiến thị trường thiếu lực cầu đột biến để tạo ra một đợt tăng giá mới.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục giữ mặt bằng ổn định, phổ biến trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đang neo ở mức 73.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng giao dịch quanh 72.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk duy trì mức 71.000 đồng/kg.

Thị trường khu vực này nhìn chung không có biến động, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa lượng heo xuất chuồng và nhu cầu tiêu thụ. Sau giai đoạn giải phóng mạnh nguồn thịt phục vụ Tết, thị trường hiện bước vào chu kỳ tiêu dùng ổn định hơn, chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay đi ngang trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh duy trì mức 72.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long giao dịch quanh 71.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau và Cần Thơ là hai địa phương có mức giá thấp nhất cả nước, ở ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Miền Nam vốn là khu vực có tổng đàn heo lớn nhất cả nước, đặc biệt tại Đồng Nai, “thủ phủ chăn nuôi” với quy mô trang trại tập trung cao. Việc giá duy trì ổn định cho thấy nguồn cung tại khu vực này đang khá dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sau Tết mà chưa tạo ra áp lực dư thừa.

Mặt bằng giá ổn định cũng phản ánh trạng thái “tích lũy” của thị trường. Các doanh nghiệp giết mổ và phân phối chưa mở rộng thu mua do sức tiêu thụ chưa có dấu hiệu tăng mạnh./.