Ngày 19/2: Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hồi phục

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản hôm nay (19/2) hồi phục nhẹ trở lại, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khi giới đầu tư tranh thủ bắt đáy và giá cao su vật chất tăng. Trong nước, thị trường cao su giữ trạng thái ổn định, ít chịu tác động trực tiếp từ biến động ngắn hạn của giá thế giới.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 đi ngang mức 66,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 3,1% (10 Yên) lên mức 336 Yên/kg.

Giá cao su tương lai của Nhật Bản tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khi giới đầu tư tranh thủ bắt đáy và giá cao su vật chất tăng đã hỗ trợ thị trường trong bối cảnh thanh khoản mỏng do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác.

Trên Sở Osaka Exchange (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 chốt phiên tăng 0,5 Yên, tương đương 0,1%, lên mức 345,7 Yên (2,26 USD)/kg.

Thanh khoản thị trường cũng bị ảnh hưởng do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và Singapore. Shanghai Futures Exchange (SHFE) đóng cửa từ ngày 15/2 và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 24/2, trong khi Singapore Exchange tạm nghỉ từ ngày 17 - 18/2 và mở cửa lại vào hôm nay (19/2).

Tại Thái Lan, giá cao su tấm hun khói chuẩn xuất khẩu RSS3 tăng 0,69% lên 74,07 Baht (2,37 USD)/kg, còn giá cao su khối tăng 1,35% lên 65,88 Baht/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu nhìn chung không biến động so với các phiên trước, phản ánh sự ổn định của cung - cầu trong nước.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước đang giữ trạng thái ổn định, ít chịu tác động trực tiếp từ biến động ngắn hạn của giá thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh giao dịch quốc tế trầm lắng và tâm lý thận trọng bao trùm thị trường, xu hướng giá cao su thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến kinh tế vĩ mô, giá dầu và tiến độ phục hồi nhu cầu từ Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ./.