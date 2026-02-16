Ngày 16/2: Giá bạc trong nước và thế giới neo ở mức cao

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (16/2) giữ nguyên ở mức cao. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.499.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.529.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,2 USD/ounce.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay giữ nguyên ở mức cao. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.964.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.499.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.529.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2.501.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.535.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.034.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.039.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 16/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.499.000 2.529.000 2.501.000 2.535.000 1 kg 66.642.000 67.440.000 66.694.000 67.591.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.507.000 2.537.000 2.508.000 2.539.000 1 kg 66.848.000 67.652.000 66.890.000 67.703.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,2 USD/ounce.

Trước đà sụt giảm sâu của giá kim loại quý này trong các phiên giao dịch gần đây, ông Bart Melek - Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ hiện tượng “gamma squeeze”. Đây là tình huống giá biến động mạnh và nhanh khi các nhà tạo lập thị trường buộc phải liên tục mua hoặc bán tài sản cơ sở nhằm phòng ngừa rủi ro từ các vị thế quyền chọn gia tăng đột biến.

Theo ông Melek, làn sóng tham gia đáng kể của nhà đầu tư cá nhân vào thị trường quyền chọn, đặc biệt là hoạt động mua quyền chọn mua đối với các quỹ ETF bạc, đã tạo ra áp lực lớn. Khi khối lượng quyền chọn tăng nhanh, các nhà tạo lập thị trường phải mua thêm bạc vật chất để cân bằng trạng thái phòng hộ. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường hạn chế và nguồn cung lưu kho không dồi dào, hoạt động này đã góp phần đẩy giá biến động mạnh theo chiều hướng bị “siết”.

Tuy nhiên, ông cho rằng giai đoạn tác động mạnh nhất của hiện tượng này hiện đã qua, qua đó làm giảm động lực hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 16/2/2026: