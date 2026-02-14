Giá lúa mì thế giới vẫn đang ở mức cao do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Trái lại, nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ tiếp tục là nguyên nhân chính gây áp lực giảm giá lên thị trường đường thế giới. Trong đó, hợp đồng đường giao tháng 3 đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua.

Giá lúa mì thế giới cao hơn trong nước khoảng 200 - 300 đồng/kg

Giá lúa mì ngày 14/2/2026 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,51% so với phiên trước và giao dịch ở mức 2.716 USD/tấn. Tính trong tuần qua, giá lúa mì tại đây tăng nhẹ 1,74% và 3,11% trong tháng qua.

Tại các sàn quốc tế, giá lúa mì giao ngay hôm nay giảm nhẹ -3,13% so với phiên trước và giao dịch ở mức 593,06 USD/Bu; giảm nhẹ -0,03% trong tuần qua và giảm -4,81% tháng qua.

Giá lúa mì thế giới vẫn đang ở mức cao do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Cụ thể, chiến tranh Nga - Ukraine đã làm gián đoạn xuất khẩu lúa mì từ hai nước này, chiếm khoảng 29% tổng sản lượng lúa mì thế giới. Ngoài ra, thời tiết khô hạn ở các khu vực sản xuất lúa mì lớn cũng là một nguyên nhân khiến giá lúa mì tăng cao.

Giá lúa mì đang ở mức cao do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: TL.

Giá lúa mì trong nước 14/2, giao dịch tại cảng Quy Nhơn như sau: Lúa mì xát 7.000 đồng/kg; lúa mì nguyên 6.800 đồng/kg. Giá lúa mì trong nước cũng đang có xu hướng tăng theo giá lúa mì thế giới. Nguyên nhân là do Việt Nam là một nước nhập khẩu lúa mì lớn, chiếm khoảng 80% nhu cầu tiêu thụ.

Các chuyên gia cho rằng, lúa mì được sản xuất nhiều ở Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia Nga, Ukraine. Trong thời gian gần đây, giá lúa mì thế giới đang có xu hướng tăng cao, do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Như vậy, giá lúa mì thế giới và trong nước đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chính là do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Cụ thể, chiến tranh Nga - Ukraine đã làm gián đoạn xuất khẩu lúa mì từ hai nước này, chiếm khoảng 29% tổng sản lượng lúa mì thế giới. Ngoài ra, thời tiết khô hạn ở các khu vực sản xuất lúa mì lớn cũng là một nguyên nhân khiến giá lúa mì tăng cao.

Giá lúa mì thế giới cao hơn giá lúa mì trong nước khoảng 200 - 300 đồng/kg. Nguyên nhân là do Việt Nam là một nước nhập khẩu lúa mì lớn, phải chịu thêm chi phí vận chuyển, bảo hiểm…

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), các quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới vào năm 2023 bao gồm: Trung Quốc là quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 18% tổng sản lượng lúa mì thế giới. Ấn Độ là quốc gia sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng lúa mì thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất lúa mì lớn thứ ba thế giới, chiếm khoảng 12% tổng sản lượng lúa mì thế giới.

Nga và Ukraine là hai quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 29% tổng xuất khẩu lúa mì thế giới. Chiến tranh Nga - Ukraine đã làm gián đoạn xuất khẩu lúa mì từ hai nước này, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá lúa mì tăng cao.

Nguồn cung dồi dào gây áp lực giảm giá đường

Thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến đà lao dốc mạnh của mặt hàng đường. Trong đó, hợp đồng đường 11 kỳ hạn giao tháng 3 ghi nhận mức giảm tới gần 2%, xuống mức 305 USD/tấn; hợp đồng đường trắng có cùng kỳ hạn thậm chí còn đánh mất tới 2,74%, về mức 387 USD/tấn, đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ tiếp tục là nguyên nhân chính gây áp lực giảm giá lên thị trường đường thế giới. Tại Maharashtra - thủ phủ mía đường lớn nhất Ấn Độ, số liệu từ Ủy ban Đường cho thấy tính đến ngày 5/2, sản lượng của bang này đã đạt mức 8,2 triệu tấn. Đây là con số kỷ lục khi chỉ trong một phần niên vụ, sản lượng đã vượt qua tổng mức 8,1 triệu tấn của cả niên vụ trước đó.

Thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến đà lao dốc mạnh của mặt hàng đường.

Bên cạnh Ấn Độ, bức tranh nguồn cung tại Brazil cũng duy trì sự ổn định. Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA) cho thấy, lũy kế niên vụ 2025-2026 (tính đến giữa tháng 1), sản lượng đường tại khu vực Trung-Nam Brazil đạt 40,23 triệu tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các nhà máy đang ưu tiên tối đa cho việc sản xuất đường thay vì ethanol, với tỷ trọng mía ép lấy đường tăng lên mức 50,78%, cao hơn đáng kể so với mức 48,15% của niên vụ trước.

Về phía cầu, Indonesia - quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới lại đang cho thấy những tín hiệu tương đối kém lạc quan. Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), lượng đường nhập khẩu trong tháng 12/2025 đã giảm sốc hơn 57%, chỉ còn gần 218.000 tấn. Lũy kế cả năm 2025, tổng khối lượng nhập khẩu của nước này đạt 3,92 triệu tấn, giảm 26% so với năm trước đó.

Tại thị trường nội địa, giao dịch những ngày cuối năm diễn ra trong không khí ảm đạm dù nguồn cung từ các nhà máy khá dồi dào. Giá chào bán từ các thương nhân giữ mức ổn định nhưng sức mua yếu, thanh khoản thị trường thấp. Cụ thể, khu vực miền Tây, đường 333 (hạt trung) được chào giá quanh mức 16.600 - 16.650 đồng/kg; đường Thái (hạt nhuyễn) giao tận nơi có giá đi ngang, dao động quanh 15.600 - 15.700 đồng/kg. Còn tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, đường Sông Con được các thương nhân chào bán quanh mốc 16.600 đồng/kg.