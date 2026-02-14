Tránh vướng mắc, ùn tắc thông quan, Hải quan hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 37

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn 11816/CHQ-GSQL hướng dẫn triển khai các quy định mới về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 37/2026/NĐ-CP (ngày 23/01/2026), đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất, tránh vướng mắc, ùn tắc, đảm bảo thông quan hàng hoá nhanh chóng cho doanh nghiệp.

Cụ thể, công văn hướng dẫn làm rõ nhiều nội dung trọng tâm như kích thước nhãn, xuất xứ hàng hóa, thông tin nhà sản xuất và cách thể hiện bằng tiếng Anh, tác động trực tiếp tới hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hải quan hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 37, doanh nghiệp cần lưu ý. Ảnh: CTVAH

Theo hướng dẫn, đối với kích thước nhãn hàng hóa, trường hợp nhãn gốc không thể hiện đầy đủ nội dung bắt buộc hoặc cỡ chữ nhỏ hơn 0,9 mm, doanh nghiệp phải ghi bổ sung bằng nhãn phụ theo đúng quy định.

Về xuất xứ hàng hóa, công văn nhấn mạnh: nhãn phải thể hiện rõ tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất. Trường hợp không xác định được xuất xứ, phải ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Việc ghi xuất xứ phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7217-1.

Đáng chú ý, với thông tin tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhãn bắt buộc phải thể hiện đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị sản xuất hoặc chịu trách nhiệm tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Nếu nhãn chưa thể hiện đầy đủ, các thông tin này phải được bổ sung trong tài liệu kèm theo hàng hóa hoặc chứng từ của lô hàng.

Công văn cũng làm rõ cách thể hiện xuất xứ bằng tiếng Anh. Theo đó, doanh nghiệp được sử dụng các cụm từ như: “sản xuất tại”, “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ”, hoặc các cụm tiếng Anh phổ biến như “Origin”, “Made in”, “Produced in”, “Product of”… kèm tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Trong trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ, nhãn phải ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm, với các cụm từ như: “đóng gói tại”, “hoàn tất tại”, “lắp ráp tại”, “đóng gói tại” hoặc “Assembled in”, “Finished in”… kèm địa danh cụ thể.

Ngoài ra, Cục Hải quan lưu ý việc ghi nhãn điện tử, nhãn nhận diện và các quy định chuyển tiếp cũng phải thực hiện đúng theo Nghị định 37/2026/NĐ-CP.

Việc ban hành công văn hướng dẫn kịp thời được đánh giá là bước “gỡ nút” quan trọng cho cơ quan hải quan địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế cách hiểu khác nhau khi làm thủ tục, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động rà soát lại nhãn mác trước khi đưa hàng ra thị trường.