Hải quan hỏa tốc chỉ đạo triển khai Nghị định 56, yêu cầu hướng dẫn doanh nghiệp

(TBTCO) - Ngay khi Nghị định 56/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 12/2/2026, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay Biểu thuế ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Campuchia, tránh ách tắc và bảo đảm quyền lợi doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 12/02/2026, Cục Hải quan ban hành công văn hoả tốc số 12232/CHQ-NVTHQ yêu cầu toàn bộ các Chi cục Hải quan khu vực chủ động tra cứu, triển khai và phổ biến nội dung Nghị định 56/2026/NĐ-CP, quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam nhằm thực hiện Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2025 - 2026.

Cán bộ hải quan hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: HA

Nghị định có hiệu lực ngay từ 12/02/2026. Trên cơ sở đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng thuế suất ưu đãi đúng quy định.

Đáng chú ý, công văn nhấn mạnh việc lưu ý quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định. Theo đó, chính sách ưu đãi đặc biệt được áp dụng đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định, đã đăng ký từ ngày 28/4/2025 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 12/2/2026). Đây là nội dung quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp có hàng hóa đã mở tờ khai trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động rà soát hồ sơ, hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp phát sinh, tránh ách tắc trong thông quan hàng hóa. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình triển khai, các đơn vị phải kịp thời phản ánh về Cục Hải quan (qua Ban Nghiệp vụ thuế hải quan) để được hướng dẫn xử lý.