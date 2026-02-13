(TBTCO) - Tuần qua từ ngày 9 - 13/2, thị trường tiền tệ cho thấy đà “hạ sốt” rõ rệt trong những ngày cận Tết. Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 2.882,57 tỷ đồng qua OMO sau tuần hỗ trợ kỷ lục, góp phần kéo thanh khoản hệ thống ổn định trở lại. Lãi suất qua đêm giảm mạnh từ 9,92% xuống 3,76%, doanh số giao dịch thu hẹp đáng kể; tỷ giá trung tâm hạ 16 đồng, giảm tuần thứ 4 liên tiếp, trong khi USD tự do lao dốc 1.070 đồng.

Lãi suất liên ngân hàng "hạ hỏa" gần 6% sau “cơn sốt” thanh khoản

Tuần qua từ ngày 9/2 đến ngày 13/2, kênh thị trường mở (OMO) ghi nhận hoạt động điều tiết thanh khoản linh hoạt, với các phiên bơm - hút đan xen, nhưng trạng thái chung vẫn là bơm ròng nhẹ. Trong 5 phiên giao dịch, có 2 phiên hút ròng rơi vào ngày 10/2 và 12/2.

Tính chung cả tuần, tổng khối lượng trúng thầu qua OMO đạt 69.680,93 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, một phần nhỏ ở kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, 66.798,36 tỷ đồng đáo hạn, đưa dư nợ OMO lưu hành lên 482.896,33 tỷ đồng.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 2.882,57 tỷ đồng, sau khi bơm ròng kỷ lục gần 160.000 tỷ đồng tuần qua, cho thấy thanh khoản hệ thống ổn định nhưng vẫn được điều tiết chủ động theo nhịp thị trường.

"Thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu áp lực từ nhu cầu vốn mùa vụ cuối tháng và dịp Tết Nguyên đán đến gần. Chúng tôi cho rằng lãi suất liên ngân hàng sẽ sớm hạ nhiệt trở lại vào cuối tháng 2/2026 khi mùa cao điểm đi qua và Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục can thiệp trong ngắn hạn bằng việc sử dụng nghiệp hoán đổi ngoại tệ trong bối cảnh khối lượng OMO lưu hành trên 480 nghìn tỷ đồng và không còn nhiều dư địa" - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta nhận định.

Trong tuần qua, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đồng loạt hạ nhiệt ở hầu hết các kỳ hạn, cho thấy thanh khoản hệ thống đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn căng thẳng vào cuối tháng 1/2026. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm mạnh từ 9,92% ngày 6/2 xuống còn 3,76% vào 12/2, tương đương mức giảm 6,16 điểm phần trăm. Các kỳ hạn dài hơn cũng ghi nhận xu hướng đi xuống, nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối cao: lãi suất 1 tuần còn 9,1%, giảm 0,57 điểm phần trăm, với doanh số khá khiêm tốn chỉ 4 tỷ đồng; kỳ hạn 2 tuần xuống 5,77%, giảm 3,54 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tháng còn 6,88%, giảm 1,86 điểm phần trăm; kỳ hạn 3 tháng giảm 1,2 điểm phần trăm xuống 7,38%. Đồng thời, quy mô giao dịch cũng thu hẹp rõ rệt: giá trị qua đêm ngày 12/2 chỉ còn 724.495 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức đỉnh 1,17 triệu tỷ đồng ngày 30/1, cho thấy nhu cầu vay mượn ngắn hạn đã hạ nhiệt đáng kể. Theo ghi nhận của nhóm phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), lãi suất liên ngân hàng đã bật lên trên mức 17% vào đầu tháng 2/2026 do yếu tố mùa vụ, cao nhất trong hơn một thập kỷ. Trong bối cảnh này, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yunta Việt Nam chỉ rõ, Ngân hàng Nhà nước cũng kích hoạt lại công cụ hoán đổi ngoại tệ với hạn mức 1 tỷ USD, kỳ hạn 21 ngày, hỗ trợ điều tiết thanh khoản trên thị trường.

USD suy yếu, tỷ giá tự do lao dốc hơn 1.000 đồng

Ngày 13/2, phiên giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.049 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.796 - 26.301 VND/USD. Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo được niêm yết ở mức 24.847 - 26.251 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm tương ứng 1 đồng hai chiều.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD được giao dịch quanh 26.200 - 26.250 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên trước.

Tính chung tuần qua từ ngày 9 - 13/2, tỷ giá trung tâm giảm 16 đồng, nối tiếp tuần giảm thứ 4 liên tiếp tổng cộng 82 đồng. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở thị trường tự do. Sau khi tăng mạnh 820 đồng trong tuần trước, tuần này tỷ giá tự do quay đầu giảm mạnh 1.070 đồng, xuống quanh 26.000 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm tuần qua từ ngày 9 - 13/2 giảm 16 đồng xuống 25.049 VND/USD, đánh dấu tuần giảm thứ 4 liên tiếp với tổng mức điều chỉnh 82 đồng. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh 26.200 - 26.250 VND/USD, giảm mạnh 1.070 đồng so với tuần trước, cho thấy áp lực đầu cơ hạ nhiệt rõ rệt trong bối cảnh đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, đo lường sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tuần qua phục hồi nhẹ lấy lại mốc 97 điểm, cho thấy USD vẫn đang trong trạng thái dao động hẹp.

Đà giảm của đồng USD diễn ra trong bối cảnh bất ổn địa chính trị khi vào ngày 17/1, Tổng thống Trump đe dọa tăng thuế đối với 8 quốc gia châu Âu kể từ đầu tháng 2. Dù lời đe dọa này đã được rút lại sau khi đạt được thỏa thuận liên quan tới đảo Greenland, đồng USD vẫn tiếp tục chịu sức ép sau động thái “rate check” gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ và Nhật Bản có thể phối hợp để can thiệp vào thị trường tiền tệ, nhằm ngăn đà giảm giá của đồng Yên.

"Rate check" là một cách thăm dò khi Fed hỏi các nhà môi giới và ngân hàng về mức tỷ giá mà họ có thể thực hiện nếu Fed quyết định mua hoặc bán ngoại tệ. Ngoài ra, đà mất giá của USD càng tăng tốc sau phát biểu của Tổng thống Trump khi khẳng định giá trị của đồng bạc xanh là “rất tốt”. Theo đó, phát biểu này được giới giao dịch coi là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng chấp nhận sự suy yếu của USD. Những yếu tố trên đã thúc đẩy các hoạt động bán tháo USD mạnh hơn

Bên cạnh đó, CNY đang lên mức cao nhất trong khoảng 2,5 năm so với USD. Theo ông Matt Maley - Chiến lược gia thị trường trưởng tại công ty tư vấn tài chính Miller Tabak, động lực chính không chỉ đến từ nội tại Trung Quốc, mà còn từ sự suy yếu của đồng USD. Gần đây, cơ quan quản lý Trung Quốc được cho là đã yêu cầu các ngân hàng giảm nắm giữ tài sản định giá bằng USD như: trái phiếu kho bạc Mỹ, cổ phiếu Mỹ hay Bitcoin, làm dấy lên kỳ vọng về dòng vốn hồi hương, qua đó hỗ trợ CNY.

Song song, lợi suất dài hạn tăng mạnh tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, cùng lo ngại về thâm hụt ngân sách tại nhiều nền kinh tế lớn, đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với tài sản bằng USD./.