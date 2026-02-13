Vốn ETF tăng trở lại tại Việt Nam giữa bức tranh toàn cầu nhiều biến động

(TBTCO) - Tháng 1/2026, các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu Việt Nam quay lại mua ròng 331 tỷ đồng, song khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu phân hóa.

Theo phân tích của Chứng khoán VNDIRECT, tháng 1/2026 ghi nhận sự cải thiện nhất định của dòng vốn ETF vào thị trường Việt Nam khi các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu Việt Nam đạt giá trị mua ròng khoảng 331 tỷ đồng. Động lực chính đến từ VanEck Vectors Vietnam ETF với giá trị mua ròng 1.043 tỷ đồng, tiếp đến là Xtrackers FTSE Vietnam ETF với 211 tỷ đồng và Global X MSCI Vietnam ETF với 131 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, Fubon FTSE Vietnam ETF và DCVFM VN30 ETF bị rút ròng lần lượt 709 tỷ đồng và 332 tỷ đồng.

Diễn biến này đặt trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á có dấu hiệu thu hút trở lại dòng vốn ETF. Các quỹ ETF tại Singapore dẫn đầu với giá trị hút ròng 167 triệu USD, đảo chiều so với mức bán ròng 12 triệu USD của tháng trước. Malaysia ghi nhận dòng vốn vào ròng 51 triệu USD, tăng 200% so với tháng liền kề, trong khi Philippines và Thái Lan lần lượt hút ròng 45 triệu USD và 42 triệu USD, với mức tăng trưởng cao so với tháng trước. Dù quy mô chưa lớn so với các thị trường phát triển, xu hướng này cho thấy dòng tiền khu vực đang có sự điều chỉnh tích cực sau giai đoạn biến động cuối năm 2025.

Trên bình diện quốc tế, bức tranh dòng vốn ETF lại mang màu sắc thận trọng hơn. Tổng giá trị hút ròng của các quỹ ETF cổ phiếu toàn cầu trong tháng 1 chỉ đạt khoảng 9,04 tỷ USD, giảm tới 95,3% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các thị trường đang phát triển ghi nhận dòng vốn rút ròng mạnh 85,8 tỷ USD, qua đó chấm dứt chuỗi hút ròng liên tiếp kéo dài từ tháng 9/2025. Trong đó, các ETF cổ phiếu Trung Quốc bị rút ròng hơn 126 tỷ USD, mức giảm sâu phản ánh hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh cùng những biến động chính trị gần đây.

Trái lại, các quỹ ETF tại thị trường phát triển vẫn duy trì dòng vốn vào ròng khoảng 94,8 tỷ USD, dù cường độ đã chững lại so với đỉnh tháng 12/2025. Thị trường Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung tâm thu hút dòng tiền, được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp tại các thị trường phát triển duy trì ổn định.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng trong tháng 1/2026 với tổng giá trị khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng. HOSE ghi nhận mức bán ròng 5.929 tỷ đồng, HNX 87 tỷ đồng và UPCoM 690 tỷ đồng. VHM, VIC, VRE, MCH và VJC là những mã bị bán ròng mạnh nhất, trong khi MBB, FPT, TCX, VPB và HPG nằm trong nhóm được mua ròng.

Xét theo ngành, bất động sản và hóa chất là hai nhóm bị bán ròng lớn nhất với giá trị lần lượt hơn 6,7 nghìn tỷ đồng và 1,4 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu là VHM với mức bán ròng 2,1 nghìn tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin và dầu khí thu hút dòng tiền ngoại nhiều nhất, với giá trị mua ròng tương ứng hơn 1,4 nghìn tỷ đồng và 1 nghìn tỷ đồng.

Về yếu tố vĩ mô, chỉ số Dollar Index giảm khoảng 1,2% so với đầu năm, góp phần giúp tỷ giá USD/VND hạ nhiệt, giảm khoảng 0,2% so với thời điểm đầu năm 2026. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng cắt giảm lãi suất trong tháng 1, kỳ vọng về hai đợt hạ lãi suất trong nửa cuối năm vẫn được duy trì, tạo cơ sở cho nhận định Dollar Index có thể tiếp tục duy trì ở vùng thấp, qua đó giảm bớt áp lực lên tỷ giá VND. Cùng với nền tảng vĩ mô ổn định, sự kiện FTSE chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 được xem là yếu tố hỗ trợ dài hạn đối với dòng vốn ngoại.

Trong bối cảnh đó, việc khối ngoại bán ròng tại Việt Nam và nhiều thị trường Đông Nam Á trong tháng 1, bao gồm Malaysia, Thái Lan và Indonesia, phản ánh xu hướng tái cơ cấu danh mục trong ngắn hạn khi Fed duy trì lập trường thận trọng và rủi ro địa chính trị gia tăng.

“Tuy nhiên, với các yếu tố hỗ trợ về tỷ giá, lộ trình chính sách tiền tệ và triển vọng nâng hạng thị trường, diễn biến dòng vốn trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ có sự cải thiện so với nhịp điều chỉnh đầu năm” - ông Nguyễn Bá Khương, chuyên gia phân tích từ Chứng khoán VNDIRECT nhận định.