Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

(TBTCO) - Ngày 13/2/2026, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HOSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.

Theo đó, các ông/bà thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030) gồm: ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng, ông Phạm Tuấn Anh; cùng các ông/bà thành viên Ban Kiểm soát: ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu đã có đơn từ nhiệm.

Trong đó, lý do được nêu là cần tập trung thời gian cho các nhiệm vụ/kế hoạch công việc mới, đồng thời để tạo điều kiện cho Ngân hàng tìm kiếm, bổ sung ứng viên HĐQT phù hợp hiện thực hóa chiến lược quản trị điều hành của Ngân hàng cho giai đoạn tới

Hiện, Eximbank đang bước vào giai đoạn tái thiết nền móng với 03 trụ cột chiến lược trọng tâm gồm: Xây dựng chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm; Thiết lập và định hình chiến lược quản trị rủi ro; cùng với việc thiết lập và định hình chiến lược quản trị nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, Eximbank sẽ chính thức chuyển trụ sở chính ra Hà Nội vào tháng 3 tới. Đây được xem là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính bước ngoặt của ngân hàng sau 35 năm hoạt động, thể hiện quyết tâm tái cơ cấu và chuyển mình mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới./.