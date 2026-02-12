UPCoM khởi động năm 2026 tích cực, chỉ số tăng gần 7%, thanh khoản bứt phá

(TBTCO) - Tháng 1/2026, thị trường UPCoM ghi nhận đà tăng tích cực khi chỉ số UPCoM-Index tăng 6,68%, thanh khoản và giá trị giao dịch cải thiện mạnh so với tháng trước.

Cụ thể, thị trường UPCoM trong tháng đầu tiên của năm 2026 ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số UPCoM-Index duy trì xu hướng tăng điểm liên tục cùng thanh khoản cải thiện rõ rệt. Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 1/2026, UPCoM-Index dừng ở mức 129,06 điểm, tăng 8,09 điểm, tương đương 6,68% so với thời điểm cuối tháng 12/2025.

Đà tăng của chỉ số đi kèm với sự gia tăng đáng kể về quy mô giao dịch. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 80,22 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tăng 61,7% so với tháng trước; giá trị giao dịch bình quân theo đó đạt hơn 1.654 tỷ đồng/phiên, tăng 96,69%.

Nguồn: HNX.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng cũng gia tăng so với tháng liền trước. Tổng khối lượng mua vào đạt hơn 23,7 triệu cổ phiếu, trong khi khối lượng bán ra đạt hơn 38,6 triệu cổ phiếu. Xét về giá trị, khối ngoại mua vào gần 1.738 tỷ đồng và bán ra gần 2.429 tỷ đồng, qua đó ghi nhận mức bán ròng gần 691 tỷ đồng trong tháng 1/2026.

Ở chiều ngược lại, giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với tháng 12/2025, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 270,5 tỷ đồng, giảm khoảng 4,9 lần. Trong cơ cấu giao dịch, giá trị mua vào đạt hơn 70 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra hơn 200 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng gần 130 tỷ đồng của khối tự doanh trong tháng.

Về biến động hàng hóa trên thị trường, trong tháng 1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu của 5 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới vào hệ thống. Đồng thời, có 21 doanh nghiệp bị hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, trong đó 3 doanh nghiệp hủy đăng ký để chuyển niêm yết sang HOSE và 18 doanh nghiệp bị hủy đăng ký theo quyết định về việc hủy tư cách công ty đại chúng của cơ quan quản lý.

Tính đến phiên giao dịch cuối tháng 1/2026, thị trường UPCoM có 852 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1.492 triệu tỷ đồng, tăng 8,11% so với tháng trước./.