Bất động sản chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường trái phiếu đầu năm 2026

(TBTCO) - Trong tháng 1/2026, bất động sản là nhóm ngành duy nhất ghi nhận phát hành trái phiếu riêng lẻ, đồng thời dẫn đầu về giá trị mua lại trước hạn trên thị trường.

Nhận định về bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 1/2026, các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cho biết, hoạt động phát hành ghi nhận diễn biến khá trầm lắng. Theo dữ liệu tổng hợp, trong tháng chỉ có duy nhất 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với giá trị 190 tỷ đồng, giảm mạnh so với tháng trước đó.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (đơn vị: tỷ đồng).

Diễn biến này được đánh giá phù hợp với đặc điểm mùa vụ của thị trường, khi hoạt động phát hành thường chững lại trong giai đoạn đầu năm. Thực tế cũng cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2025 cũng không ghi nhận bất kỳ đợt phát hành riêng lẻ nào.

Đợt phát hành riêng lẻ duy nhất trong tháng 1/2026 thuộc về một doanh nghiệp bất động sản, với lãi suất phát hành 13,5%/năm và kỳ hạn 5 năm. Quy mô phát hành khiêm tốn cho thấy doanh nghiệp vẫn tiếp cận được kênh huy động vốn trái phiếu, song thị trường nhìn chung chưa xuất hiện sự cải thiện rõ rệt về quy mô.

Cùng với hoạt động phát hành, diễn biến mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 1/2026 cũng ở mức thấp. Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm 97,2% so với tháng trước và giảm 91,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu mua lại, nhóm bất động sản đứng đầu với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 83,7% tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn trong tháng.

Về áp lực đáo hạn, theo số liệu của VNDIRECT, trong tháng 2/2026 sẽ có khoảng hơn 1.900 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hạn thanh toán. Áp lực đáo hạn dự kiến duy trì ở mức thấp trong 2 tháng đầu năm trước khi tăng trở lại từ tháng 3/2026, khi quy mô trái phiếu đến hạn bắt đầu gia tăng theo chu kỳ./.