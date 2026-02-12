Ngày 12/2: Giá bạc trong nước và thế giới giữ đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/2) giữ đà tăng khi nhà đầu tư chờ dữ liệu kinh tế Mỹ. Trong nước, giá bạc tiếp tục tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.746.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.776.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 82,16 USD/ounce; tăng 0,07 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay giữ vững đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng, niêm yết ở mức 3.184.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.282.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.746.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.776.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.748.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.781.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.239.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.244.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.746.000 2.776.000 2.748.000 2.781.000 1 kg 73.219.000 74.017.000 73.271.000 74.168.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.753.000 2.784.000 2.755.000 2.785.000 1 kg 73.425.000 74.229.000 73.467.000 74.280.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 82,16 USD/ounce; tăng 0,07 USD so với ngày 11/2.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk (FX Empire), thị trường bạc hiện đang dò tìm một ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được Mỹ công bố.

Ông nhận định, dù giá dầu thô leo thang do căng thẳng địa chính trị, các tài sản trú ẩn như vàng và bạc lại chưa có phản ứng tăng tương xứng. Đồng USD suy yếu, yếu tố thông thường tạo lực đỡ cho kim loại quý nhưng vẫn chưa đủ để thúc đẩy bạc bứt phá rõ ràng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng không tạo ra cú hích đáng kể trong ngắn hạn.

“Sự phân hóa của các yếu tố vĩ mô cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về trạng thái thận trọng. Nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát và chờ đợi thêm tín hiệu từ các số liệu kinh tế then chốt trong tuần này”, ông Hyerczyk phân tích.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 12/2/2026: