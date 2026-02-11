Ngày 11/2: Giá thép tiếp đà lao dốc, quặng sắt biến động trái chiều

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay (11/2) tiếp đà lao dốc. Trong khi quặng sắt kỳ hạn biến động trái chiều khi lượng tồn kho tại Trung Quốc tăng lên trong bối cảnh nhu cầu thấp. Trong nước, giá thép xây dựng duy trì mặt bằng ổn định tại cả ba miền.

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay duy trì mặt bằng ổn định tại cả ba miền. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,65% (20 Nhân dân tệ) về mức 3.064 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,06% (0,5 Nhân dân tệ) về mức 783 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,25 USD lên mức 100,15 USD/tấn.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tại Đại Liên giảm nhẹ trong 6 phiên liên tiếp khi lượng tồn kho tại Trung Quốc tăng lên trong bối cảnh nhu cầu thấp, đồng thời trung tâm xuất khẩu quặng sắt lớn của Australia đã nối lại hoạt động cảng sau cảnh báo bão.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 0,46%, xuống còn 761,5 Nhân dân tệ (109,89 USD)/tấn.

Quặng sắt chuẩn giao tháng 3 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,57% lên 99,6 USD/tấn.

Giá quặng sắt tại Singapore đã rơi xuống dưới mốc 100 USD/tấn khi nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các mặt hàng thép chủ chốt trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đồng loạt giảm giá. Thép cây giảm 0,84%, thép cuộn cán nóng giảm 0,55%, thép không gỉ giảm 0,74% và thép dây giảm 0,89%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng nội địa hầu như không ghi nhận sự điều chỉnh mới nào từ các nhà sản xuất. Tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường, phản ánh qua khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.