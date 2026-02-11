Ngày 11/2: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (11/2) giảm nhẹ khi thị trường theo dõi căng thẳng Iran - Mỹ, diễn biến Nga - Ukraine cùng các dữ liệu kinh tế và tồn kho dầu của Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 68,80 USD/thùng, giảm 0,35%; giá dầu WTI ở mốc 63,78 USD/thùng, giảm 0,51%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 11/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 68,80 USD/thùng, giảm 0,35% (tương đương giảm 0,24 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,78 USD/thùng, giảm 0,51% (tương đương giảm 0,33USD/thùng).

Giá dầu gần giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi giới đầu tư chờ đợi thêm các thông tin liên quan đến căng thẳng giữa Iran và Mỹ, diễn biến tại Nga, cũng như các dữ liệu về kinh tế và tồn kho dầu của Mỹ.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty môi giới PVM, thị trường hiện vẫn tập trung vào căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, nếu không xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguồn cung bị gián đoạn, giá dầu nhiều khả năng sẽ chịu áp lực giảm trong thời gian tới.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu đã tăng hơn 1% sau khi Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ khuyến cáo các tàu thương mại treo cờ Mỹ nên tránh xa nhất có thể vùng lãnh hải của Iran và từ chối bằng lời nói nếu lực lượng Iran yêu cầu lên tàu.

Giới phân tích cho rằng, bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đều có thể gây rủi ro lớn đối với nguồn cung dầu thế giới. Iran cùng các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq hiện xuất khẩu phần lớn dầu thô qua tuyến hàng hải này, chủ yếu sang thị trường châu Á.

Theo chuyên gia Tony Sycamore của IG, dù các cuộc đàm phán tại Oman mang lại tín hiệu thận trọng nhưng tương đối tích cực, thị trường vẫn duy trì một mức “phần bù rủi ro” nhất định do những bất ổn liên quan đến khả năng leo thang căng thẳng, siết chặt trừng phạt hoặc gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.

Số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, Iran là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong OPEC trong năm 2025, chỉ đứng sau Saudi Arabia và Iraq.

Ở một diễn biến khác, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho biết sẽ đề xuất một danh sách các nhượng bộ mà châu Âu nên yêu cầu Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. EU cũng đang xem xét mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong đó có việc nhắm tới các cảng tại Georgia và Indonesia, những điểm trung chuyển dầu của Nga đánh dấu lần đầu tiên khối này áp dụng biện pháp đối với các cảng thuộc quốc gia thứ ba.

Động thái trên là một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép nhằm thu hẹp nguồn thu của Nga từ dầu mỏ. Trong khi đó, theo các thương nhân, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (Indian Oil Corp) đã mua khoảng 6 triệu thùng dầu từ Tây Phi và Trung Đông, khi New Delhi hạn chế nhập khẩu dầu Nga trong bối cảnh thúc đẩy đàm phán một thỏa thuận thương mại với Washington./.