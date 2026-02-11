Ngày 11/2: Giá heo hơi tiếp đà giảm trên diện rộng tại cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay (11/2) tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng tại cả ba miền. Nhiều địa phương tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi thị trường miền Nam đi ngang, chỉ điều chỉnh giảm tại một tỉnh.

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi xuống tại hầu hết các địa phương, mức giảm phổ biến 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Lào Cai và Phú Thọ cùng giảm 2.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi ở mức 73.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Lai Châu giảm 1.000 đồng/kg, cùng giao dịch ở mức 73.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng ở mức 74.000 đồng/kg.

Riêng Lạng Sơn là địa phương duy nhất tại miền Bắc giữ giá ổn định, tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 74.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 73.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh giảm đồng loạt, có địa phương giảm tới 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Nghệ An giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống 73.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 74.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Hà Tĩnh, Gia Lai và Khánh Hòa cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 73.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 72.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng giữ giá ổn định, tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 73.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tương đối ổn định, chỉ ghi nhận một địa phương điều chỉnh giảm. Theo đó, Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi ở mức 73.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá không đổi, gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng ở mức 73.000 đồng/kg; Vĩnh Long duy trì giá 72.000 đồng/kg; trong khi An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 71.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm mạnh tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, với nhiều địa phương mất từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam tương đối ổn định hơn, biến động không lớn./.