Ngày 8/2: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (8/2) tiếp tục cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các vùng. Trong khi miền Bắc tạm thời “neo giá” sau nhiều ngày điều chỉnh thì áp lực giảm vẫn hiện hữu tại miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam, phản ánh nhu cầu tiêu thụ dịp Tết vẫn chưa thực sự khởi sắc.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục có sự phân hóa khá rõ giữa các vùng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động. Toàn bộ các địa phương trong khu vực đều giữ giá đi ngang so với ngày hôm qua.

Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg. Trong đó, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Điện Biên tiếp tục duy trì mức cao nhất khu vực là 76.000 đồng/kg. Phần lớn các tỉnh, thành còn lại giao dịch quanh mốc 75.000 đồng/kg.

Riêng Lai Châu vẫn là địa phương có giá thấp nhất miền Bắc, neo ở mức 74.000 đồng/kg. Việc giá không còn giảm sâu cho thấy thị trường khu vực này đang bước vào giai đoạn “nghe ngóng”, khi cả người bán lẫn thương lái đều thận trọng trước xu hướng chung của cả nước.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục chịu áp lực giảm nhẹ tại một số địa phương, dù mức điều chỉnh không quá lớn. Quảng Trị giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 75.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk cũng ghi nhận mức giảm tương tự, lần lượt xuống còn 74.000 đồng/kg và 73.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, nhiều địa phương giữ giá ổn định so với ngày trước. Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Lâm Đồng duy trì mốc 74.000 đồng/kg.

Nhìn chung, heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hiện được mua bán trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg, thấp hơn rõ rệt so với miền Bắc.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi xuống. Một số địa phương tiếp tục điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, Đồng Tháp giảm về mức 74.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ đồng loạt hạ 1.000 đồng/kg, hiện cùng neo ở mức 72.000 đồng/kg. Đây là nhóm địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh giữ giá đi ngang ở mức 75.000 đồng/kg - cao nhất miền Nam. Cà Mau tiếp tục ổn định tại mốc 72.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, thương lái tại khu vực phía Nam hiện thu mua heo hơi trong khoảng 72.000 - 75.000 đồng/kg, phản ánh sức mua vẫn khá dè dặt.

Tổng thể, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại miền Trung và miền Nam, trong khi miền Bắc tạm thời chững giá. Theo khảo sát, heo hơi trên cả nước hiện được giao dịch trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg./.