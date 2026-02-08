Ngày 8/2: Giá dầu thế giới biến động nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay (8/2) biến động nhẹ do chịu tác động đan xen từ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông và lo ngại dư cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 68,05 USD/thùng, tăng 0,74%; giá dầu WTI ở mốc 63,55 USD/thùng, tăng 0,41%.

Giá dầu Brent hôm nay dao động quanh 68 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 8/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 68,05 USD/thùng, tăng 0,74% (tương đương tăng 0,50 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,55 USD/thùng, tăng 0,41% (tương đương tăng 0,26 USD/thùng).

Giá dầu thế giới bật tăng mạnh trong tuần qua, cộng với mức tăng cao trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá dầu thô bình quân tháng 1 đã tăng trên 13% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu thô thế giới vẫn giảm từ khoảng 9% đến trên 11,5%.

Theo Trading Economics, giá dầu Brent biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Giá giảm nhẹ đầu phiên khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, trước khi phục hồi hơn 0,5% và giao dịch quanh mức gần 68 USD/thùng. Dù vậy, giá dầu Brent vẫn đang hướng tới tuần giảm đầu tiên sau bảy tuần tăng liên tiếp.

Đà tăng trước đó của giá dầu phản ánh tâm lý thận trọng khi Mỹ thúc đẩy mở rộng phạm vi đàm phán vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân, trong bối cảnh các khuyến cáo sơ tán từng làm gia tăng mức độ nhạy cảm của thị trường trước nguy cơ leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, khi các tín hiệu ngoại giao trở nên tích cực hơn, giá dầu dần hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng về tình trạng dư cung vào cuối năm nay.

Gia tăng áp lực lên thị trường, Ả Rập Xê Út đã hạ giá bán chính thức đối với loại dầu thô chủ lực sang châu Á xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, phát tín hiệu nguồn cung dồi dào. Dù vậy, mức giảm thấp hơn dự báo cho thấy Riyadh vẫn giữ sự tự tin nhất định đối với triển vọng nhu cầu trong khu vực./.