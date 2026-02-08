Ngày 8/2: Giá cà phê lùi sát mốc 93.600 đồng/kg, hồ tiêu tiếp tục giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/2) đồng loạt giảm 1.000 - 1.100 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 93.600 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục điều chỉnh giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm 1.000 - 1.100 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 - 1.100 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 93.600 - 95.000 đồng/kg.

Gia Lai điều chỉnh mạnh nhất khi giá cà phê giảm 1.100 đồng/kg, hiện được thu mua quanh mức 94.700 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giảm 1.000 đồng/kg, về mức 95.000 đồng/kg, vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk lùi về mốc 94.800 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, chỉ còn 93.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục suy yếu trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,64% (67 USD/tấn), xuống còn 3.755 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm mạnh hơn 2,15% (81 USD/tấn), còn 3.668 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực bán mạnh hơn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm tới 3,83% (11,85 US cent/pound), xuống còn 296,55 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng giảm 2,42%, về mức 289,3 US cent/pound.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê trong tháng 1/2026 đạt tới 198.000 tấn, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng này cũng tăng mạnh 39,5%, đạt khoảng 1,1 tỷ USD.

Giá tiêu tiếp đà giảm

Khảo sát trong sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục điều chỉnh giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giảm nhẹ 500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 150.500 đồng/kg, vẫn thuộc nhóm cao nhất trên thị trường.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu đồng loạt giảm mạnh hơn, mất 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá về mức 148.000 đồng/kg. Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) ghi nhận giá đi ngang, duy trì ở mức 148.500 đồng/kg. Đây cũng là địa phương duy nhất trong nhóm trọng điểm không điều chỉnh giảm trong phiên sáng nay.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu Malaysia đã bật tăng trở lại sau nhiều ngày ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Malaysia tăng 1,1% (tương đương 100 USD/tấn), lên mức 9.100 USD/tấn trong phiên giao dịch gần nhất. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh nhiều thị trường khác vẫn duy trì trạng thái đi ngang.

Trong khi đó, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục ổn định ở mức 6.720 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 không thay đổi, giữ ở mốc 6.100 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, thị trường Malaysia cũng ghi nhận mức tăng tương tự 100 USD/tấn, đưa giá lên 12.100 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Muntok Indonesia vẫn ổn định ở mức 9.247 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam giữ nguyên ở mức 9.150 USD/tấn./.