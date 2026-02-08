Ngày 8/2: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (8/2) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 0,6%, Singapore giảm 0,2%. Ngược lại, tại Nhật Bản tăng 0,3%. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tiếp tục giữ ổn định, chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,6% (105 Nhân dân tệ) về mức 16.140 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 đi ngang mức 63,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 nhích nhẹ 0,3% (1 Yên) lên mức 331 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 gần nhất được giao dịch ở mức 187,9 US cent/kg, giảm 0,2%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp khi đà tăng của chỉ số Nikkei giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư trên thị trường.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,8 Yên, tương đương 0,52%, lên mức 349,9 Yên (khoảng 2,23 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã tăng 1,57%.

Trái ngược với diễn biến tại Nhật Bản, giá cao su trên thị trường Trung Quốc lại đi xuống. Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 135 Nhân dân tệ, tương đương 0,83%, xuống còn 16.080 Nhân dân tệ (khoảng 2.317,2 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 loại được giao dịch sôi động nhất trên SHFE giảm 70 Nhân dân tệ, tương đương 0,54%, xuống còn 12.790 Nhân dân tệ mỗi tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.