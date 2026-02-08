Ngày 7/2: Giá thép và quặng sắt tiếp đà giảm

Giá thép và quặng sắt hôm nay (8/2) tiếp đà giảm, trong bối cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu chịu áp lực bán mạnh sau đợt lao dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục ổn định trên diện rộng.

Giá thép và quặng sắt hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,13% (4 Nhân dân tệ) về mức 3.084 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,38% (3 Nhân dân tệ) về mức 786,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,58 USD về mức 99,04 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu chịu áp lực bán mạnh sau đợt lao dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall. Đáng chú ý, hợp đồng quặng sắt tại Singapore đã rơi xuống dưới mốc 100 USD/tấn lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5, được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc, chốt phiên giao dịch ban ngày giảm 1,23%, xuống còn 760,5 nhân dân tệ (tương đương 109,59 USD) mỗi tấn. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã giảm 3,53%.

Tính từ đầu tuần, giá quặng sắt tại Singapore đã giảm 4,28% và đang hướng tới tuần giảm thứ 4 liên tiếp.

Đà giảm của giá quặng sắt diễn ra cùng xu hướng bán tháo trên thị trường hàng hóa, dẫn đầu bởi vàng và bạc, sau khi cổ phiếu công nghệ Mỹ sụt giảm mạnh do lo ngại xoay quanh triển vọng của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các sản phẩm thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cũng mất giá. Thép cây giảm 0,65%, thép cuộn cán nóng giảm 0,43%, thép dây giảm 0,98% và thép không gỉ giảm gần 2%.

Thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng hôm nay tiếp tục ổn định trên diện rộng.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.