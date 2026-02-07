Ngày 7/2: Giá dầu thế giới quay đầu tăng trở lại

Giá dầu thế giới hôm nay (7/2) tăng trở lại khi nhà đầu tư theo dõi đàm phán Mỹ - Iran, trong bối cảnh lo ngại dư cung và triển vọng nhu cầu suy yếu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 68,45 USD/thùng, tăng 1,33%; giá dầu WTI ở mốc 64,01 USD/thùng, tăng 1,14%.

Giá dầu Brent hôm nay đứng ở mốc 68,45 USD/thùng, tăng 1,33%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 7/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 68,45 USD/thùng, tăng 1,33% (tương đương tăng 0,90 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 64,01 USD/thùng, tăng 1,14% (tương đương tăng 0,72 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi giới đầu tư đánh giá diễn biến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Oman, trong bối cảnh lo ngại nguy cơ xung đột mới tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giới phân tích cảnh báo, bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa Washington và Tehran đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, khi khoảng 20% nhu cầu dầu thế giới đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược nằm giữa Oman và Iran. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait, Iraq và Iran đều xuất khẩu phần lớn dầu thô qua khu vực này.

Theo nhận định của thị trường, nếu rủi ro xung đột tại Trung Đông giảm bớt, giá dầu có thể chịu thêm áp lực đi xuống. Tuy nhiên, đà giảm phần nào được kìm hãm bởi thông tin Kazakhstan có thể cắt giảm tới 35% sản lượng xuất khẩu trong tháng này qua tuyến đường chính đi qua Nga, do quá trình khôi phục chậm sau các vụ hỏa hoạn tại cơ sở năng lượng hồi tháng 1.

Xét trên bình diện tuần, giá dầu còn chịu sức ép từ làn sóng bán tháo trên các thị trường tài chính và kỳ vọng kéo dài về tình trạng dư cung, theo đánh giá của các nhà phân tích. Đáng chú ý, Saudi Arabia ngày thứ Năm đã hạ giá bán chính thức dầu Arab Light sang thị trường châu Á cho tháng 3 xuống mức thấp nhất trong khoảng 5 năm, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp điều chỉnh giảm./.