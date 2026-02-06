Giá bạc lao dốc hơn 9%, dầu thô bước vào nhịp điều chỉnh giảm nhẹ

Khi áp lực bán mạnh lan rộng toàn bộ thị trường kim loại, “cú sốc” lớn nhất đến từ mặt hàng bạc với mức sụt giảm hơn 9%. Bên cạnh đó, triển vọng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tại Muscat cũng đẩy giá dầu thô bước vào nhịp điều chỉnh, qua đó góp phần làm dịu áp lực về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Áp lực chốt lời đẩy giá bạc rơi tự do

Khép lại phiên giao dịch ngày 5/2, sắc đỏ bao trùm thị trường kim loại khi toàn bộ 10 mặt hàng trong nhóm đồng loạt giảm giá. Tâm điểm điều chỉnh tập trung vào mặt hàng bạc trên sàn COMEX với mức sụt giảm kỷ lục. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch hôm qua, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn bạc trên sàn COMEX đã lao dốc tới 9,1%, về mức 76,71 USD/ounce, đánh dấu mức thấp nhất trong gần 1 tháng qua.

Theo nhận định từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), những biến động mạnh kèm theo các nhịp điều chỉnh sâu trong các phiên gần đây đã đẩy tâm lý thị trường vào trạng thái thận trọng. Cùng với đó, dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn đang cho thấy dấu hiệu thoái lui, tạo áp lực khiến giá bạc quay đầu giảm sâu trong phiên hôm qua.

Bảng giá kim loại.

Áp lực giảm giá còn đến từ những tín hiệu hạ nhiệt của rủi ro địa chính trị và thương mại. Quan hệ Mỹ - Trung ghi nhận bước tiến mới sau cuộc điện đàm tích cực giữa lãnh đạo hai nước, đi kèm thông báo về việc Bắc Kinh cân nhắc gia tăng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ.

Tại thị trường Việt Nam, do nguồn cung phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, giá bạc nội địa ngay lập tức phản ứng mạnh với đà lao dốc của thế giới. Trong phiên sáng nay (6/2), giá bạc nguyên liệu 999 ghi nhận mức giảm sâu khoảng 12% so với phiên trước, lùi về vùng 2,524 - 2,559 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, giá bạc miếng phục vụ nhu cầu đầu tư và tích trữ tại các thương hiệu lớn cũng điều chỉnh giảm tương ứng, hiện dao động trong khoảng 2,944 - 3,035 triệu đồng/lượng.

Cùng với đó, căng thẳng tại Trung Đông cũng tạm thời được xoa dịu trước thông tin Mỹ và Iran thống nhất tổ chức đàm phán tại Oman vào thứ Sáu tuần này. Động thái trên đã giải tỏa đáng kể lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng tại khu vực, làm suy yếu vai trò "trú ẩn" của các mặt hàng kim loại quý.

Sức ép lên thị trường bạc càng trở nên nặng nề khi đồng USD tiếp tục duy trì đà phục hồi. Theo đó, chỉ số Dollar Index (DXY) đã ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, nhích thêm 0,3% lên mức 97,93 điểm sau khi chạm vùng đáy 4 năm trước đó. Việc đồng bạc xanh mạnh lên đã trực tiếp khiến các loại hàng hóa định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn, kích hoạt làn sóng bán chốt lời từ phía các nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác.

Xét về dòng tiền đầu tư, dữ liệu từ các quỹ ETF cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý dù quy mô chưa quá lớn. Trong hai phiên gần nhất, các quỹ này đã đẩy ra thị trường khoảng 61 tấn bạc. So với tổng lượng nắm giữ 29.247 tấn, khối lượng thoái vốn này tương đối nhỏ, song vẫn đủ để tạo áp lực tâm lý trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường đang trong giai đoạn nhạy cảm sau các nhịp biến động mạnh, động thái rút vốn từ các quỹ ETF càng khiến giới đầu tư trở nên dè dặt hơn.

Cùng với sự thận trọng của các quỹ ETF, dòng tiền đầu cơ cũng ghi nhận dấu hiệu rút lui rõ rệt. Theo báo cáo từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC), nhóm Managed Money (bao gồm các quỹ và tổ chức đầu tư) đã giảm vị thế mua ròng đối với hợp đồng bạc trên sàn COMEX tuần thứ ba liên tiếp. Tính đến tuần kết thúc ngày 27/1, vị thế mua ròng của nhóm này chỉ còn 7.699 hợp đồng, xác lập mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024.

Giá dầu suy yếu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, sắc đỏ một lần nữa quay trở lại trên thị trường năng lượng trong phiên giao dịch ngày 5/2, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đang có những đánh giá về mối quan hệ giữa Mỹ và Iran nói riêng và tình hình an ninh tại Trung Đông nói chung.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent đã quay đầu về mốc 67,4 USD/thùng, tương ứng với mức giảm gần 1,9%; trong khi giá dầu WTI cũng đã ghi nhận mức giảm lên tới hơn 2,8%, rơi xuống mốc 63,3 USD/thùng.

Theo MXV, thị trường đang phản ứng tích cực trước các tín hiệu hạ nhiệt từ Trung Đông. Việc Bộ trưởng Ngoại giao Iran xác nhận sẽ tổ chức cuộc hội đàm hạt nhân với Mỹ tại Muscat trong ngày hôm nay được xem là chất xúc tác quan trọng, góp phần làm dịu căng thẳng song phương.

Bảng giá năng lượng.

Tuy nhiên, theo phân tích của ông Phil Flynn từ Price Futures Group, triển vọng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn chưa rõ ràng. Do đó, dù thị trường đang đặt kỳ vọng nhất định vào các cuộc đối thoại, kết quả cuối cùng của tiến trình đàm phán vẫn khó có thể dự đoán.

Những lo ngại này xuất phát từ tình trạng nhiễu loạn thông tin xoay quanh chương trình nghị sự và kế hoạch triển khai đàm phán giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Sức ép lên giá dầu còn đến từ đà phục hồi mạnh mẽ của đồng bạc xanh. Trong phiên hôm qua, chỉ số Dollar Index (DXY) tiếp tục duy trì đà tăng, ghi nhận phiên khởi sắc thứ tư trong vòng 5 ngày qua và tiến sát ngưỡng 98 điểm. Việc đồng USD mạnh lên đã trực tiếp khiến các mặt hàng năng lượng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ và kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã thực hiện đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều qua. Đáng chú ý, cả 5 mặt hàng xăng dầu đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Mức tăng lớn nhất nằm ở mặt hàng dầu mazut ở ngưỡng 517 đồng/kg (hơn 3,5%); trong khi hai mặt hàng xăng E5RON92 và RON95 cũng đều lần lượt ghi nhận mức tăng ở ngưỡng 100 đồng/lít (gần 0,55%) và 35 đồng/lít (gần 0,2%).

Song song với yếu tố tiền tệ, thị trường còn chịu áp lực từ sự thay đổi trong chính sách giá của Nga. Theo các nguồn tin thị trường, mức chiết khấu đối với dầu xuất khẩu của Nga sang khu vực châu Á đã được mở rộng lên mức kỷ lục mới trong tuần này.

Cụ thể, dầu ESPO giao sang Trung Quốc hiện có giá thấp hơn gần 9 USD/thùng so với dầu chuẩn Brent. Tương tự, mức chiết khấu đối với dầu Urals với Ấn Độ là khách hàng trọng điểm cũng đã nới rộng lên ngưỡng 12 USD/thùng. Việc nguồn cung từ Nga được chào bán với mức giá cạnh tranh kỷ lục đang tạo ra áp lực đè nặng lên các dòng dầu thô đối chứng, đặc biệt là dầu Brent và WTI.

Động thái nới rộng chiết khấu của Nga được giới phân tích nhận định là nỗ lực nhằm duy trì thị phần tại Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới trong bối cảnh nguồn thu từ Ấn Độ đối mặt rủi ro sụt giảm.

Trước đó, mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ đã có bước tiến lớn khi Nhà Trắng công bố thỏa thuận thương mại mới. Theo thỏa thuận này, Mỹ chấp thuận hạ rào cản thuế quan cho hàng hóa Ấn Độ, đổi lại New Delhi cam kết loại bỏ các rào cản thương mại tương ứng và từng bước dừng nhập khẩu dầu thô từ Nga.