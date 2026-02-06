Ngày 6/2: Giá heo hơi đồng loạt giảm, nhiều nơi mất tới 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (6/2) tiếp tục xu hướng giảm rải rác tại một số địa phương. Thị trường miền Trung - Tây Nguyên có dấu hiệu chững lại, trong khi miền Bắc và miền Nam vẫn chịu áp lực giảm nhẹ.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay có nơi giảm sâu tới 2.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hưng Yên thu mua ở mức 75.000 đồng/kg; Cao Bằng và Lào Cai về mức 76.000 đồng/kg; Hải Phòng đạt 75.000 đồng/kg; riêng Lai Châu giảm xuống còn 74.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại duy trì ổn định. Trong đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Sơn La giữ giá 75.000 đồng/kg. Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Điện Biên tiếp tục thu mua ở mức 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giảm giá ở khu vực Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo đó, Lâm Đồng là địa phương duy nhất ghi nhận mức giảm sâu, giảm 2.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 74.000 đồng/kg. Giá heo tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 74.000 đồng/kg

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ mức 75.000 đồng/kg. Hà Tĩnh ổn định ở mức 74.000 đồng/kg. Quảng Trị tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi nhiều tỉnh vẫn giữ giá ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 75.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại đi ngang. Trong đó, Đồng Tháp giữ mức 75.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì giá 73.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục ổn định ở mức thấp nhất khu vực là 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 75.000 đồng/kg.

Theo giới thương lái, sau cao điểm tiêu thụ dịp lễ, nhu cầu giết mổ đang quay về mức bình thường trong khi lượng heo đến kỳ xuất chuồng tăng lên, tạo sức ép khiến giá khó giữ được vùng cao như trước./.