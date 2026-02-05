Ngày 5/2: Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (5/2) nhích nhẹ do lo ngại căng thẳng Mỹ - Iran, trong khi thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 67,58 USD/thùng, tăng 0,37%; giá dầu WTI ở mốc 63,28 USD/thùng, tăng 0,11%.

Giá dầu Brent hôm nay đứng ở mốc 67,58 USD/thùng, tăng 0,37%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 5/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 67,58 USD/thùng, tăng 0,37% (tương đương tăng 0,25 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,28 USD/thùng, tăng 0,11% (tương đương tăng 0,07 USD/thùng).

Giá dầu thế giới đi ngang trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi tăng nhẹ trước đó do căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, làm dấy lên lo ngại nguy cơ leo thang xung đột ngay trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến. Đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi làn sóng bán tháo trên thị trường cổ phiếu công nghệ, nhóm tài sản thường biến động cùng chiều với giá dầu.

Trong tuần này, cả hai loại dầu chuẩn liên tục biến động theo các thông tin trái chiều liên quan đến khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Saudi Arabia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq - các quốc gia thành viên OPEC xuất khẩu phần lớn sản lượng dầu thô qua eo biển Hormuz, chủ yếu sang thị trường châu Á./.