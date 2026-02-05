Giá vàng hôm nay ngày 5/2: Giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước rạng sáng 5/2 tiếp tục tăng, với giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được điều chỉnh lên mức cao hơn tại các thương hiệu lớn.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 5/2, thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng khi giá vàng tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn đồng loạt được điều chỉnh đi lên. Tại các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng được niêm yết tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến trong khoảng 177,2 – 180,2 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mức tăng ghi nhận tại nhiều đơn vị lên tới khoảng 3,7 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch.

Giá vàng trong nước tính đến rạng sáng ngày 5/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng giá trên diện rộng. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 176,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 179,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 5,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng lên mức 176,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 179,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương ứng mức tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Diễn biến tăng giá tương tự được ghi nhận tại PNJ, khi giá vàng nhẫn được niêm yết trong vùng 176,7 – 179,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 4,7 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 177,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn lên quanh vùng 177,2 – 180,2 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 4,2 triệu đồng/lượng so với mức giá của phiên trước.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh 56 USD/ounce, hiện giao dịch quanh 4.965 USD/ounce, tiến sát mốc 5.000 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 156,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong phiên trước đó, có thời điểm giá vàng đã vượt trở lại ngưỡng 5.000 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ phát đi những tín hiệu kém tích cực. Theo báo cáo mới công bố, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 1, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 46.000 việc làm của thị trường.

Phản ứng của giá vàng trước số liệu việc làm này khá thận trọng, song giới phân tích cho rằng thông tin trên vẫn góp phần hỗ trợ xu hướng phục hồi của kim loại quý sau các phiên giảm sâu trước đó.

Đáng chú ý, số liệu từ ADP là dữ liệu việc làm duy nhất được công bố trong tuần do báo cáo chính thức bị trì hoãn vì Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa. Dù nguồn thông tin còn hạn chế, nhiều chuyên gia nhận định các dấu hiệu “hạ nhiệt” của thị trường lao động Mỹ đang dần rõ nét hơn, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm.

Ở góc nhìn thị trường, chuyên gia ngân hàng Manthey cho rằng giá vàng đã phục hồi đáng kể sau nhịp điều chỉnh gần đây, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường ổn định hơn. Theo đánh giá này, biến động ngắn hạn có thể vẫn tiếp diễn, song đợt giảm vừa qua chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật liên quan đến vị thế giao dịch, chưa phản ánh sự thay đổi mang tính nền tảng của xu hướng.

Về triển vọng, các chuyên gia cho rằng thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh với biên độ rộng, phản ánh sự đan xen giữa tâm lý thận trọng và kỳ vọng dài hạn của nhà đầu tư. Nhịp hồi phục nhanh sau hai phiên bán tháo cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện hữu khi giá lùi về các vùng hỗ trợ quan trọng. Dù đà tăng trong thời gian tới khó diễn ra liên tục và có thể kèm theo những nhịp điều chỉnh sâu, vàng vẫn được đánh giá còn dư địa hướng tới các vùng giá cao hơn trong năm nay.