Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

(TBTCO) - Chiều ngày 4/2, tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh đồng chí Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Công Tuyên - TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ. Ông đánh giá cao Đại hội XIV bầu ra Ban lãnh đạo khóa mới, đề ra lý luận về đường lối đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, hoàn thành hai mục tiêu “100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Chia sẻ về những kết quả quan trọng của Đại hội XIV, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc Đại hội đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm đổi mới, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với tư tưởng xuyên suốt “Dân là gốc”; xác lập mô hình tăng trưởng mới; kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Đồng chí Lê Hoài Trung chuyển lời chúc mừng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm về những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc, những quyết sách lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình để Trung Quốc phát triển chất lượng cao, đạt đột phá về khoa học công nghệ, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, phát huy vai trò quan trọng trên các vấn đề phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu, góp phần có trách nhiệm vào duy trì cục diện ổn định của thế giới.

Đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt - Trung thời gian qua dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành trong chặng đường phát triển mới; thông qua tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao để củng cố nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung.

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước quyết tâm và đạt nhận thức chung về việc triển khai các biện pháp cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, nỗ lực đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển thực chất, sâu sắc hơn.

Bày tỏ đánh giá cao những ý kiến của đồng chí Lê Hoài Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt có truyền thống hữu nghị lâu đời, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước; Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm, bám sát phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt” và phương hướng “6 hơn”.

Ông nhấn mạnh việc Trung Quốc thông qua Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 15 tại kỳ họp Lưỡng hội tháng 3/2026 sẽ mang lại nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác và phát triển với các nước, trong đó có Việt Nam.

Đồng thời mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, khuyến khích hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.