Gần 260.000 đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1/2026

(TBTCO) - Ngày 28/1/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1/2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng.

Hội nghị được tổ chức tại 3.606 điểm cầu trên cả nước. Trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; 48 điểm cầu ở các tỉnh; 3.555 điểm cầu cấp xã với tổng số gần 260.000 đại biểu tham dự.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tham dự hội nghị còn có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. Tại điểm cầu Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sự tham dự của bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 3.600 điểm cầu. Ảnh: Đức Minh

Dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, cùng 74 đồng chí là: Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy và cán bộ được phân công làm công tác Tuyên giáo và Dân vận tại các đơn vị trực thuộc không kết nối điểm cầu trực tuyến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính; lãnh đạo và cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng uỷ Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, có 1.199 đại biểu tham dự tại 68 điểm cầu ở các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; 253 đại biểu tham dự tại 34 điểm cầu ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đơn vị.

Theo chương trình tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Vũ Duy

Theo đó, Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1/2026 đến ngày 23/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Đại hội XIV của Đảng đã thảo luận sâu sắc, dân chủ và thông qua các văn kiện quan trọng, phản ánh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân. Các văn kiện mang tính khái quát cao, kết tinh lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh điểm mới, đột phá để dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy Nhân dân làm trung tâm, then chốt là xây dựng Đảng vững mạnh, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là các đồng chí hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ thông tin tại hội nghị. Ảnh: Vũ Duy

Tiếp theo chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước năm 2025, dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2026. Chuyên đề thông tin các nội dung: Đánh giá môi trường quốc tế và khu vực hiện nay; những nội dung mới về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đại hội XIV, phương hướng, nhiệm vụ triển khai giai đoạn tới.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Duy

Phát biểu định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã thành công trên mọi phương diện bởi được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị nhân sự, dự thảo văn kiện đến các khâu tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối, khoa học và hiệu quả. Với ý nghĩa như vậy, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTGDVTW ngày 23/1/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nội dung tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, đổi mới của Nghị quyết Đại hội; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới; định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.../.

Về kết quả bầu cử nhân sự, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cho hay, Đại hội IXV của Đảng đã bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh