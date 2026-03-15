Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai 30 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 30 ngày đêm “cầm tay chỉ việc”, đồng hành, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hội nghị đã quán triệt những nội dung trọng tâm trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời triển khai kế hoạch 30 ngày đêm cao điểm nhằm tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế và sử dụng các ứng dụng thuế điện tử.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng đề nghị các phòng và các Thuế cơ sở thống nhất nhận thức về các quy định mới tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định mới về quản lý thuế bằng nhiều hình thức đến từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm không để sót hộ kinh doanh nào không được tiếp cận và nắm rõ quy định.

“Các Thuế cơ sở và các phòng liên quan triển khai hiệu quả kế hoạch 30 ngày cao điểm hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Các đơn vị cần phân công nhiệm vụ cụ thể từng địa bàn, từng công chức, từng hộ kinh doanh và xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời gian tới, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, phương châm “hỗ trợ - đồng hành - hướng dẫn tận nơi” để “hộ hiểu - hộ an tâm - hộ kê khai đúng” - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Cùng với đó, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu Trưởng Thuế cơ sở tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND xã, phường, các tổ chức đoàn thể và các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, rà soát, quản lý hộ kinh doanh; kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để quản lý thuế đúng, đủ, công bằng, minh bạch.

Đối với các Phòng Quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro, Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh, thu khác và các Thuế cơ sở Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đặc biệt là ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các dịch vụ thuế điện tử; phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp và các tổ chức tín dụng để hỗ trợ người nộp thuế thuận tiện trong thanh toán, kê khai và quản lý hóa đơn điện tử.

Thuế tỉnh Nghệ An quyết tâm triển khai hiệu quả kế hoạch 30 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế nhằm góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2026, cũng như tiếp tục thúc đẩy công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các tổ, các Thuế cơ sở, các phòng và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức thuế; trong quá trình làm việc với người nộp thuế phải đảm bảo tinh thần phục vụ, minh bạch, đúng quy định.

Tăng cường nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở, kịp thời giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đồng thời tổng hợp những vấn đề phát sinh để báo cáo lãnh đạo Thuế tỉnh xem xét, giải quyết. Các phòng của Thuế tỉnh và Thuế cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao

“Với phương châm mỗi cán bộ thuế là một tuyên truyền viên tích cực, mỗi Thuế cơ sở là một điểm hỗ trợ tin cậy, để “hộ hiểu - hộ an tâm - hộ kê khai đúng”, tin tưởng và đồng hành cùng cơ quan thuế trong việc thực hiện các quy định mới” - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An đặt ra yêu cầu./.